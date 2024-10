Memorialistas urgen un homenaje en la Universidad de Sevilla a los “luchadores por la democracia”: “Se acaba el tiempo”

“Se nos acaba el tiempo. Esto no puede esperar más. Hay personas que están muriendo sin tener un merecido reconocimiento por parte de la Universidad”. Este jueves, miembros de la Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de Plaza de la Gavidia y profesorado del Grupo de Trabajo de Memoria Democrática de la Hispalense se concentrado en el patio principal del Rectorado para que la institución académica se apresure en celebrar un acto público de reconocimiento al alumnado, profesorado y personal de administración y servicios de la Universidad de Sevilla que luchó contra la dictadura en favor de las libertades y la consecución de la democracia en España.

La primera instancia que fue enviada al rector Miguel Ángel Castro en ese sentido data de junio de 2023, y venía acompañada de las firmas de apoyo de 157 antiguos alumnos, profesores o exprofesores de la institución académica, entre otros al exrector Javier Pérez Royo, el exvicerrector Juan Francisco Ojeda y diferentes catedráticos. Este jueves han registrado su cuarta petición para mantener una reunión con Castro, para esa y otras peticiones, sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta alguna.

Pese a ello, fuentes de la Universidad de Sevilla han asegurado tras la concentración de protesta del movimiento memorialista que la Hispalense “ha mantenido siempre una posición dialogante con este colectivo y sus reivindicaciones”. “De hecho -añaden las fuentes- en mayo solicitó la creación de una cátedra a la Secretaria de Estado de Memoria Democrática”, como informó recientemente SevillaelDiario.es. Por otra parte, detalla la Universidad, “para el próximo lunes 28 se ha convocado a los representantes de la asociación debatir con ellos posibles acuerdos de colaboración”, como también informó este medio.

“Quince meses de espera y el rector sigue sin atendernos”

“Quince meses de espera y el rector sigue sin atendernos”, protesta Juan Valencia, portavoz de la asamblea memorialista, a quien no le consta la reunión del lunes y cuya citación sí que ha recibido el grupo de trabajo compuesto por profesorado. “No pinta nada aquí. Aunque no sea nada laudatorio, la Universidad debe retirar la placa del autoproclamado Caudillo de España”, comenta Valencia, quien atribuye como único 'mérito' del dictador el haber “asfixiado intelectualmente a la Universidad” y ser el último responsable de la “represión policial” y “el mayor asesino de nuestra historia”. “Esa placa es inadmisible”, sentencia.

La traducción de la inscripción en latín rezaría así: “En el año de 1965, siendo Franco caudillo de España, la Universidad Hispalense comenzó a tener su sede en este edificio y en su nueva función se conservaron los preciosos restos de su pasado”. “Suspenso también en historia”, apunta Alberto Carrillo-Linares, profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, que ha ejercido de portavoz del grupo de trabajo y que fecha el traslado “en 1954, y no en 1965”.

Para Juan Valencia, “casi medio siglo después de la muerte de dictador” los estudiantes y profesores que lucharon por la democracia no han tenido aún un reconocimiento. Ya es hora“, protesta.

A juicio de Carrillo-Linares, en la citada reunión le volverán a plantear a los altos representantes la “urgencia” de algunas medidas y actividades que ya expusieron en un plan de acción integral relativo a la memoria histórica en la Universidad de Sevilla. Entre ellas, además de la referida petición de homenaje, que ya han celebado otras universidades andaluzas “como Málaga o Granada, al más alto nivel”, y que el grupo de trabajo también hace suya, están los censos de represaliados, la aclaración de fondos patrimoniales en posesión de la Universidad, la transversalidad de investigaciones al respecto o la divulgación de la materia, según ha expuesto durante una atención a la prensa.

En los últimos meses, según ha podido saber este medio, dos o tres de aquellos “luchadores por la democracia” han perdido la vida, mientras otros sufren alguna demencia, dada su avanzada de edad, incluso alguno aquejado de Alzheimer, que podría impedirles vivir un homenaje que el movimiento memoriaista insiste en que sería “merecido” si no se convoca en no mucho tiempo.

Antes de la concentración se ha producido un pequeño incidente ya que los miembros de seguridad de la Universidad han negado el paso a una cámara de TVE al no haber recibido instrucciones por parte del departamento de comunicación de la US, que no era responsable de la convocatoria a los medios de comunicación. Pese a que la asociación convocante no había registrado una petición en ese sentido, y la seguridad les había instado a hablar con la prensa fuera del recinto univesitario, la US ha permitido el acceso de la cámara para evitar males mayores.