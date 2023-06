La ONCE celebra su “semana especial” en Sevilla poniendo en valor la labor de los perros guía

“Contigo transformamos vidas” es el lema que este año envuelve a la Semana del Grupo Social ONCE en Andalucía. “Esto es así porque, la palabra contigo, nos recuerda que la participación de miles de andaluces sigue siendo necesaria para avanzar”, ha asegurado el director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Pedro Calbó, “andaluces que en semanas como esta pueden ver y ser conscientes de la importante labor de la ONCE”, ha continuado diciendo en el acto de inauguración de esta “semana especial” para el grupo.

Estas palabras han sido secundadas por Isabel Viruet, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE: “Contigo porque tú, hagas lo que hagas, y estés en el lugar de la sociedad andaluza en el que estés, consigues transformar vida”. Además, ha añadido que “el modelo con el que trabajamos en este grupo es único en el mundo, y eso sin lugar a dudas es porque tú, y todos, ponemos el corazón en cada granito de arena que nos corresponde aportar”.

La Semana del Grupo Social ONCE contará con unas 120 actividades repartidas por toda la comunidad, además de Ceuta y Melilla. Buscan dar visibilidad a su “importante labor” que no es otra que, “tratar de hacer la vida fácil a los demás y conseguir una sociedad más justa, más de todos”, ha defendido Cristóbal Martínez, delegado ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla.

Perros guía: “El principio de una importante autonomía”

Durante la inauguración ha tenido lugar una exhibición de perros guía que buscaba “concienciar y visibilizar sobre la importante labor de estos animales”. Para ello, se había instalado una pista con cruces de peatones, escaleras y obstáculos habituales que cualquier usuario de perro guía se encuentra por la calle en su día a día.

Dos instructoras han sido las encargadas de explicar, acompañadas cada una por un perro guía, cómo les enseñaban a detectar estos obstáculos. Han comentado que el método de aprendizaje es el de la repetición, y que lo hacen poco a poco porque, “buscamos que cumplan su misión, que es que el día a día sea funcional y cómodo para las personas que necesitan de esta ayuda, pero también hay que cuidar de ellos, y permitirles que sean perros”.

Los perros guía pasan los tres primeros meses en una familia de acogida en Madrid, después están otros tres meses recibiendo un entrenamiento temprano, y finalmente, pasan a trabajar directamente con los instructores, que son quienes se encargan de perfeccionar los métodos de trabajo y encajarlos con la persona correcta.

También han aprovechado la ocasión para concienciar sobre la importancia de “no distraer a estos perros; si quieres saludarlos, primero pregunta al dueño porque no sabes si está en mitad de una labor importante y puedes interrumpirla”. Así como también han hecho especial hincapié en que, “estos perros ayudan mucho a la independencia de sus dueños, pero que una persona ciega vaya con su perro guía no quiere decir que pueda hacer todo al 100% sin apoyo; debemos seguir atentos si nos cruzamos con alguna por si en algún momento necesitan ayuda o algo se les complica”.

Muchos de los allí presentes iban acompañados de sus propios perros guía y coincidían en encontrarse “emocionados”, “entusiasmados” y “contentos” porque, “se está poniendo en valor la importante labor de nuestros compañeros de vida”. Además, también comentaban que, el momento de empezar a trabajar con sus perros guía fue “el principio de una autonomía e independencia bastante importante para nuestro día a día”.