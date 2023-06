PSOE y PP dejan la alcaldía de Arahal en manos de IU por falta de acuerdos

PSOE y PP no han llegado a un acuerdo para hacerse con la alcaldía de Arahal por lo que previsiblemente seguirá gobernando el municipio IU, la lista más votada. Según fuentes de ambos partidos, “el pacto no estaba hecho como habían vendido”, refiriéndose a la coalición de izquierdas. Los tres partidos han mantenido reuniones en las dos últimas semanas para el acercamiento de posturas que no se han materializado en ningún acuerdo concreto.

Esta mañana de viernes, a un día del pleno de investidura, fuentes de ambos partidos han informado que no ha sido posible alcanzar un acuerdo entre ellos que les daría la mayoría absoluta, 9 concejales, uno más que los obtenidos por IU, “al menos de momento”. Ninguno ha adelantado cuál será su posición mañana, pero todo apunta a que dejarán que gobierne la lista más votada, bien votándose a sí mismos o no presentando sus propias candidaturas.

Hasta el último día han mantenido la posibilidad de llegar a acuerdos entre los tres partidos. Una de ellas era la alianza entre el PSOE y el PP para hacerse con la alcaldía y cumplir con el objetivo del cambio que ambos partidos proclamaron en su campaña electoral. Este sábado en el pleno de investidura contarán lo ocurrido en las negociaciones y las razones de las decisiones finalmente tomadas.

Largo camino de negociaciones

Con esta decisión terminan dos semanas de negociaciones entre los tres partidos políticos con representación en Arahal que han ido informando a través de su perfiles de Facebook sobre las reuniones que han mantenido en las dos últimas semanas.

El PSOE fue el primero en publicar un comunicado, el 1 de junio, en el que anunciaban que, tanto este partido como el PP, habían recibido una llamada del coordinador local de IU, José Javier Avecilla, en la que les preguntaban “si estarían dispuestos a mantener una reunión con la formación de izquierdas”. La razón de la pregunta, según apuntaban en la entrada de la red social, era que iban a mantener una asamblea local esa misma tarde para plantear a su militancia las posibilidades de pactos.

IU informó este mismo día, a última hora, que se había celebrado dicha asamblea en la que, además de debatir sobre los resultados electorales, decidieron abrir “un proceso para intentar alcanzar un acuerdo con los otros dos partidos políticos con representación municipal en el mandato 2023-2027”. Asimismo, apuntaban en este comunicado que “nuestra prioridad es el PSOE tal como nos expresan los militantes y simpatizantes” y añadían que, después de la campaña electoral, empezaba un periodo “en el que tejer alianzas, si se puede, para garantizar un gobierno estable para nuestros vecinos que garantice buen gobierno y progreso”.

Las primeras reuniones fueron convocadas por IU, la lista más votada, con los dos partidos con representación municipal durante la segunda semana de junio. El día 5, la coalición de izquierdas mantuvo el primer encuentro con el PSOE y un día después con el PP, partido con el que volvió a reunirse el 8 de junio.

La segunda vez que se vieron los dos partidos de izquierda fue el sábado 10 de junio. Después de la reunión, los socialistas hicieron público un comunicado en el que afirmaban que “el resultado de ambos encuentros han sido infructuosos e insatisfactorios dado que no se han producido avances significativos”. A su vez, anunciaban, que debido a la “premura del tiempo, el PSOE de Arahal, a partir del lunes 12 de junio va a explorar, a tantear nuevas posibilidades”. Ese día se celebró la primera de las dos reuniones que ha mantenido con el PP, la segunda fue el jueves 15 de junio. Un día antes, el PP mantuvo un tercer encuentro con IU.

De las reuniones mantenidas no ha trascendido apenas información, excepto que IU presentó a ambos partidos un listado de propuestas en las que resumía su propio programa electoral con el objetivo de llegar a acuerdos concretos sobre el mismo.