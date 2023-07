Los testigos del juicio por el vertido de Aznalcóllar consideran “precisos” los trabajos de restauración de la Junta

Tras 25 años de peregrinaje por los tribunales, el juicio por la rotura de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar ha comentado este martes en el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla. Será este tribunal el encargado de determinar si finalmente la multinacional sueca Boliden tiene que reembolsar los 89,8 millones de euros (más intereses) que reclama la Junta de Andalucía por haber reparado el daño medioambiental ocasionado en el entorno de la cuenca del río Guadiamar —próximo al parque nacional de Doñana—, como consecuencia del vertido tóxico de metales pesados que tuvo lugar en 1998, en el complejo minero que explotaba entonces Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

25 años después de la catástrofe, Aznalcóllar quiere volver a la mina: “Sería un pelotazo”

Más

Con esta primera vista oral, encara su final uno de los litigios judiciales más largos del país, que ya ha pasado por las vías penal, civil y contencioso-administrativa en un verdadero vía crucis legal, que todavía tiene por delante, al menos, cuatro estaciones más en lo civil. A la de este martes, hay que sumar otras sesiones de juicio que se celebrarán los próximos días 6, 11 y 13, pero que se podrían prorrogar con otras dos más previstas para los días 18 y 20 de julio, en caso de necesitarse.

Por lo pronto, la primera jornada de juicio ha servido para reconstruir y evaluar el coste y la pertinencia de las actuaciones de limpieza y restauración de la zona que se acometieron tras el desastre ecológico por parte de la administración andaluza, a partir del testimonio de tres de los 12 testigos que van a desfilar por la sala de vistas durante las próximas semanas, apenas dos meses después de conmemorar el cuarto de siglo de la tragedia ecológica.

Gastos “precisos” para la restauración

De esta forma, los interrogatorios celebrados en primera instancia han servido para poner de manifiesto la postura que, durante todo el juicio civil, van a defender la demandante (la Junta) y las demandadas (la entonces titular de la mina Boliden Apirsa SL junto a las sociedades del mismo grupo Boliden AB y Boliden BV). De un lado, la representación jurídica de la administración andaluza se esfuerza por justificar las inversiones realizadas para restaurar la zona tras el desastre ecológico (cuyo coste reclama a la empresa en su demanda, amparada en el artículo 81 de la Ley de Minas); mientras que los representantes de la compañía minera tratan de evidenciar que tales actuaciones se engrosaron para acometer otros proyectos que trascendían el área afectada.

Todo ello es lo que se ha desprendido de las preguntas que han formulado ambas partes a los tres testigos iniciales, implicados en el proceso de restauración como funcionarios de la administración. Así pues, el primero en comparecer ha sido Juan Antonio López Domecq, quien fue nombrado jefe de gabinete de la Consejería de Agricultura en el año 2000 y, cuatro años después, asumió el cargo de secretario general técnico en dicho departamento. Durante este periodo, López Domecq firmó un informe a instancias de la Junta de Andalucía en el que la oficina técnica del ramo recogía las labores de restauración que se habían emprendido hasta la fecha para la restauración de la zona.

A este respecto, el ex secretario de Agricultura ha señalado en su comparecencia que las labores de limpieza ejecutadas por Boliden “fueron cuestionadas como adecuadas” por la propia Consejería y, en cambio, ha manifestado que todos los trabajos y “gastos de control y seguimiento ambiental y de investigación” fueron “precisos” para la recuperación del entorno. Al hilo, ha señalado que el Corredor Verde del Guadiamar realizado a raíz del accidente minero “nace como proyecto unido a la restauración integral” del terreno afectado por los lodos tóxicos que se vertieron en las inmediaciones del río.

“Los técnicos de la oficina técnica y los científicos con los que se coordinó estimaron que era imprescindible y necesario para restaurar la zona”, así como para mitigar “el desastre social y económico” que se produjo, según ha añadido el ex funcionario de la Junta. En este sentido, ha defendido que los efectos “devastadores” del vertido exigían “mucho más que una actuación de retirada”. “Requería de un proyecto global para paliar el desastre económico de toda la zona”, ha insistido López Domecq, quien ha recordado “la tremenda alarma social” que se generó en el entorno damnificado.

Corredor verde en tela de juicio

A continuación, ha intervenido Javier Serrano Aguilar, ingeniero de montes que ostentaba el cargo de jefe de servicio de protección ambiental en la Consejería de Medio Ambiente en el momento de la rotura de la balsa minera y, hasta 2001, se encargó de dirigir las labores de limpieza como coordinador de la llamada Oficina del Guadiamar, creada después de la catástrofe para “redactar todos los proyectos de restauración, dirigir las obras y supervisar los trabajos que realizaban otras administraciones y la propia empresa Boliden” contando con la coordinación y el asesoramiento científico de un equipo interdisciplinar, toda vez que “no había ninguna referencia mundial de una actuación semejante”, en palabras del propio Serrano Aguilar.

En cuanto a los trabajos realizados entonces, este experto ha explicado que la compañía sueca se encargó de retirar los lodos de mayor densidad acumulados en la zona más próxima a la mina, utilizando para ello maquinaria pesada que arrasó también con parte del suelo, lo cual obligó a “actuar sobre los restos que había dejado Boliden”.

La representación de la entonces titular de la mina cuestionó que las actuaciones llevadas a cabo por la citada institución aprovecharan el accidente para acometer otros proyectos que trascienden la zona afectada. No obstante, el segundo testigo ha señalado que el corredor verde “no se había previsto antes del vertido” y ha sostenido que “todas las actuaciones que se diseñaron fueron para paliar los efectos” del mismo, pues de no haberse derramado los dos millones de metros cúbicos de agua que contenía la balsa (equivalente a 1.600 piscinas olímpicas, según ha dicho), no se hubieran acometido semejantes actuaciones, de acuerdo con el testimonio del que fuera coordinador de la oficina del Guadiamar.

Precisamente, el letrado de Boliden Apirsa ha puesto el foco durante la primera sesión en desmontar el proyecto del corredor verde, insinuando que su construcción “va más allá del área afectada”. Si bien López Domenecq ha reconocido que las actuaciones de este proyecto “fueron más allá de los terrenos afectados por el vertido”, el tercero de los testigos, Javier María Arenas, ha señalado que el terreno que escapa de la zona afectada es ínfima (inferior al 1,3% del terreno, según ha apuntado).

Sensación de optimismo

De ahí que este funcionario de la Consejería de Agricultura, que fue sucesor de Serrano Aguilar como coordinador de la oficina de Guadiamar entre 2001 y 2004, haya reiterado en línea similar a sus colegas que “todas las actuaciones que se han emprendido han estado enfocadas en revertir la situación provocada por el vertido”, por el impacto ambiental y económico acarreado en la zona, que perdió su vocación agrícola a raíz del vertido, como han recordado los ex funcionarios de la Junta.

Así ha concluido la primera jornada de un juicio que ha contado con la presencia de representantes del área de minería de Ecologistas en Acción, que se han mostrado “optimistas” con el proceso que se inicia ahora. “Esperamos que haya una condena y que Boliden pague”, ha expresado antes del inicio de la sesión uno de sus responsables, Isidoro Albarreal, quien ha calificado de “moderadamente exitosos” los trabajos que se llevaron a cabo para restaurar la zona.

El juicio se retomará el próximo jueves con nuevos interrogatorios. Todo ello mientras los habitantes de Aznalcóllar tienen la mirada (y la esperanza) puesta de nuevo en el yacimiento, pues su reapertura a cargo de Minera Los Frailes está prevista para este mismo año, el del 25 aniversario y el del juicio que la Junta de Andalucía espera ganar para que “se haga justicia”.