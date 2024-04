La Universidad de Sevilla investiga si un profesor “sexualiza” a las estudiantes e invita a “drogas duras” al alumnado

La Universidad de Sevilla (US) está investigando si un docente del departamento de Prehistoria y Arqueología ha “sexualizado a varias alumnas” e “invitado a drogas duras” al alumnado, como denuncian los propios estudiantes. Tras comunicar los hechos a la institución universitaria, los afectados han elaborado un folleto que han repartido por las aulas de la Facultad de Geografía e Historia, dando cuenta de la mala praxis que le atribuyen al profesor investigado.

Fuentes de la Hispalense admiten que la institución académica tenía conocimiento del caso antes de que se difundiera el folleto, donde se denuncia que “un becario de Prehistoria y Arqueología sexualiza a alumnas y suspende a toda la clase metido de cocaína”. El propio documento hace referencia a que “los estudiantes afectados han informado a la Universidad de Sevilla y esta aún no se ha dignado a hacer absolutamente nada contra esta impresentable persona, a pesar de existir una gran cantidad de pruebas”.

El grupo afectado se mantiene en el anonimato por temor a la repercusión que pueda tener en sus expedientes académicos, según trasladan a este periódico alumnos de la facultad donde imparte clases el acusado. Los estudiantes lamentan que el profesor “continúa hoy tranquilamente en su puesto”, después de “haber tratado de forma vejatoria a alumnos de la clase”, “invitado a varios alumnos a drogas duras”, “suplantado la identidad de estudiantes”, y “amenazado con tomar represalias con acusaciones falsas de plagio contra ciertos estudiantes que protestaron”, entre otras actuaciones impropias de un docente.

“Esto es muy grave”

La Oficina Española de Integridad en Investigación, que trabaja en ayudar a las víctimas de mala praxis en la academia, ha calificado los hechos de “muy graves” y ha mostrado su “total apoyo” a este alumnado. “La denuncia nos ha llegado y confirmado por varias vías, con unos hechos absolutamente graves, delictivos y que deberían investigarse con absoluta inmediatez por parte de esta universidad”, expresan en declaraciones a SevillaelDiario.es. En estos momentos, la entidad se encuentra recabando información para tratar de esclarecer lo sucedido, tal y como indican a este diario.

“A nuestra oficina han llegado muchos casos de mujeres investigadoras y estudiantes que nos han transmitido su malestar porque siempre se cumple un mismo patrón cuando se dan estas situaciones: no se sienten creídas, no se les apoya, la institución no activa los protocolos que tiene y si los activa quedan en nada”, explican desde la Oficina de Integridad, enfatizando que, en este caso, “a parte de denunciar vejaciones, situaciones de acoso y amenazas, se denuncian hechos delictivos muy graves como usurpación de identidad, consumo y tráfico de drogas”.

Activar protocolos

Ante la inacción que le achacan los afectados a la institución universitaria, los estudiantes concluyen su escrito exigiendo “que los hechos se investiguen ya y se tomen medidas para proteger a los estudiantes afectados, ya que sólo queda un mes y medio de clase”.

También la Oficina de Integridad en Investigación insta a la US a que “active los protocolos inmediatamente y que ponga fin a esta situación protegiendo al alumnado”, entendiendo que “deben estar muy desesperados y la situación debe ser muy insostenible para haber llegado a este extremo”.

Desde la Hispalense se limitan a informar que la investigación “para esclarecer la veracidad de los hechos” está en curso, y se desarrollará conforme a “la normativa aplicable” y con “el respeto debido a los derechos de las personas implicadas y afectadas”.