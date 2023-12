En 22 de los 42 asesinatos machistas sin denuncia el entorno conocía que la mujer era víctima de violencia

El entorno sabía que las mujeres eran víctimas de violencia de género en 22 de los 42 asesinatos machistas ocurridos este año en los que no había denuncia. Así lo ha detallado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska tras la reunión mantenida este jueves con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para analizar el repunte de asesinatos por violencia de género, que ascienden a 55 en lo que va de año. En 42 de los casos no constaban denuncias, pero en más de la mitad, familia o amigos “reconocieron que eran conocedores de que había malos tratos en el ámbito de la pareja”, ha afirmado Marlaska.

Ambos ministros ha coincidido en la importancia de que los entornos familiares y sociales de las víctimas sean “proactivos” en la denuncia, ha detallado Redondo, que ha informado de que el ministerio de Igualdad pondrá en marcha una campaña específica con este fin: “No se puede poner esa doble carga a las mujeres, que además de vivir una situación de terror tengan que denunciar. Muchas veces no pueden, pero los entornos conocen, son esenciales y pueden ayudar”, ha dicho la ministra.

Por su parte, Marlaska ha hecho “un llamamiento” a las propias mujeres a que denuncien porque “la denuncia es la llave que nos permite abrir el paraguas protector”, pero ha hecho también extensible el mensaje a los entornos. “La violencia de género no es asunto privado, es un gravísimo ataque a nuestro modelo de convivencia y todos debemos comprometernos en su erradicación”, ha afirmado.

De los 55 casos ocurridos en lo que va de 2023, en 13 había denuncia y habían estado o estaban en el sistema VioGén. En tres había una orden de protección en vigor y ocho estaban inactivos. En cuanto a estos últimos, Marlaska ha especificado que Interior “va a revisar” los criterios por los que un caso pasa a estar inactivo en el sistema , aunque ha remarcado que no es algo que ocurra automáticamente tras el archivo, la absolución o el cumplimiento de condena del agresor. “Después de este hecho judicial, el caso sigue bajo el radar del sistema hasta un momento dado en el que se entiende que no concurre riesgo”, ha asegurado.

La reunión, a la que también han asistido la nueva secretaria de Estado de Igualdad, Aína Calvo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha servido para presentar al equipo del Ministerio de Igualdad el sistema VioGén, que en palabras de Marlaska “salva vidas”, está “cada día bajo constante revisión” y “no escatima esfuerzos ni recursos”. Actualmente 50.300 mujeres constan en el sistema (en 2018 eran 29.000). Aún así, “no es un sistema infalible”, ha admitido el ministro.

Por su parte, Redondo ha avanzado que Igualdad comenzará a participar en las mesas que Interior convoca cada mes con las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para analizar los feminicidios en el ámbito de la pareja y ha admitido que este año nos encontramos ante “un repunte” y por ello “se está valorando especialmente”, pero en perspectiva histórica “la tendencia es a la baja” desde que hay registros, ha añadido apuntando a los 71 asesinatos registrados en 2003, los 76 en 2008 o los 60 en 2015.

Redondo ha asegurado que “no es fácil” erradicar la violencia machista a pesar “de los 20 años en los que se ha avanzado enormemente en los sistemas de protección” porque estamos ante “un problema estructural, atávico, secular y muy grave”. “Los sistemas van dando sus frutos pero no tenemos que bajar la presión, ni el Gobierno ni las comunidades autónomas, que no pueden permitirse el lujo de minimizar o no valorar el problema”, ha dicho sobre el negacionismo de la ultraderecha, al que ya se ha referido en las ocasiones en las que ha intervenido públicamente tras la toma de posesión.