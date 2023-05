De 46 euros en La Rioja a 110 en Catalunya: las diferencias en las tasas para la Selectividad

De La Rioja a Catalunya, presentarse a la Evau (la antigua Selectividad) puede costar el doble según la comunidad autónoma en la que uno viva. Unos 200.000 estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional empezarán a examinarse en dos semanas del que será la última prueba de acceso a la Universidad con el formato que ha regido el examen los últimos 50 años antes de que en junio de 2024 se instaure, si el Gobierno no atiende la petición de moratoria que han planteado las universidades, el nuevo modelo de examen, que irá introduciendo cambios paulatinamente hasta su implantación definitiva en el curso 2027-2028.

"No me dan una beca por ser demasiado pobre"

Más

Cada comunidad es un mundo a la hora de plantear esta prueba, desde las fechas hasta los precios por presentarse. Los calendarios de primera convocatoria comienzan el día 5 de junio en la mayoría de comunidades y en algunas se extienden hasta el 16 de junio. En cuanto al coste, la horquilla es amplia: hay cuotas en las que la fase general supone 100 euros o más, como sucede en Catalunya, Asturias y Aragón, y otras que se quedan en la mitad, donde aparecen La Rioja, Castilla-La Mancha y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.







Y este precio puede ser disuasorio para algunas familias. Miles de ellas no tienen capacidad para asumir los costes que supone hacer la Selectividad y a continuación matricularse en el primer año de carrera, un desembolso que según la comunidad y si no se tiene beca puede ascender a centenares de euros en un solo verano. Además, el sistema de ayudas tiene lagunas y las becas no son suficientes ni cubren a todo el que lo necesita.

Los recortes y el aumento de la privatización en el ámbito universitario han hecho que estudiar en una universidad pública cueste 12 veces más que hace una década, según datos de CCOO, aunque el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Universidades y las comunidades autónomas está logrando rebajar los precios poco a poco. Respecto a estas tasas de acceso y las matriculaciones en cada año de carrera, únicamente existen rebajas del 50% a alumnos de familias numerosas, sin tener en cuenta la renta y situación familiar del estudiante.

Fases y precios en los que se divide la Selectividad

Los precios para esta prueba de acceso tienen diferentes fases, al igual que el examen, en la mayoría de las comunidades autónomas: la tasa de la prueba ordinaria (también denominada “de acceso”) y cuotas de asignaturas específicas y de asignaturas voluntarias (también llamadas “de admisión”).

Cada una de las asignaturas de la fase obligatoria, las comunes a todas las modalidades de Bachillerato (Historia de España, Lengua y Literatura Española, Primera lengua extranjera y la materia troncal de modalidad), se califican con una nota que va de 0 a 10 puntos para posteriormente hacer una media aritmética de las cuatro asignaturas, siendo 10 puntos la nota máxima que puedes obtener en esta fase.

Pero hay carreras en las que la nota de corte supera el 10. Quien quiera optar a una de ellas tiene que presentarse a asignaturas de admisión, siempre que la Selectividad en su comunidad autónoma lo permita. Los estudiantes se podrán examinar con carácter opcional de hasta un máximo de 4 materias del temario específico estudiado en Bachillerato. En esta fase cabe puntualizar que no todas las asignaturas puntúan de la misma manera: algunas pueden ponderar el doble según los parámetros establecidos por las universidades y del grado al que se aspira acceder.

Además, en las comunidades autónomas con lengua cooficial (Catalunya, Comunitat Valenciana, Galicia, Islas Baleares, País Vasco y algunas zonas de Navarra), los alumnos deberán examinarse de dicha lengua como materia obligatoria.

Excluidos por no tener recursos

Sindicatos de trabajadores y estudiantes calculan en miles los jóvenes que no pueden optar a una Prueba de Acceso a la Universidad o a una carrera universitaria por exclusión social y falta de capacidad económica. El departamento de Educación de CCOO Madrid estima que existen 7.500 estudiantes en situación de exclusión solamente en la Comunidad de Madrid. Los problemas económicos para seguir con los estudios superiores no acaban ahí. El sindicato calcula que, desde 2010, estudiar en una universidad pública española se ha incrementado hasta 12 veces en comparación con los salarios.

Además, las tasas de Selectividad están consideradas como tasas administrativas, por lo que no hay ayudas posibles y no pueden ser pagadas con becas. Este coste levanta un muro que amenaza el derecho a la educación de muchos estudiantes, cuyas familias no se pueden permitir los gastos y se quedan fuera de los estudios superiores.

Hace un par de años uno de esos casos saltó a los medios de comunicación. Para las pruebas de Selectividad de 2021, un instituto de Móstoles (Madrid) tuvo que tomar medidas ante la imposibilidad de algunos alumnos para pagar la tasa de acceso por su situación económica en plena pandemia. La dirección del centro llamó a los profesores a realizar una colecta voluntaria para abonar la cuota del examen de acceso a la universidad de aquellos estudiantes a los que su situación económica les iba a impedir presentarse a la prueba e incluso pagar el título de Bachillerato, cuyo coste aproximado es de 50 euros.

En el momento en el que decidieron hacer la colecta, eran tres alumnos los que habían confesado no poder costearse la prueba, pero desde el profesorado sospechaban que había más. En cualquier caso,la situación no les pillaba por sorpresa, no era la primera vez que pasaba algo así. Finalmente, el Ayuntamiento intervino y decidió correr con los gastos de las tasas de todos los estudiantes que no podían pagar la EvAU. Desde entonces, el Consistorio lleva asumiendo este coste con sus fondos de emergencia social; este curso 2023 también lo hará.

La Comunidad de Madrid se sitúa como la región donde estudiar la carrera universitaria “más económica” cuesta más que en el resto del país: unos 1.290 euros anuales, según el Ministerio de Educación.