La CEOE acusa de parálisis a los sindicatos pero confía en un acuerdo salarial

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha acusado hoy a los sindicatos de estar en una "parálisis preocupante" en la negociación salarial para este año, si bien se ha mostrado "absolutamente convencido" en que se va a conseguir un acuerdo.

En su discurso en la Asamblea de la CEOE, Rosell ha recordado que su propuesta salarial para este año contempla un incremento de hasta el 2 % más un variable dependiente de varios parámetros, así como una mejora mayor para los salarios más bajos.

Los sindicatos piden en la mesa de negociación una subida mínima del 3,1 %, con una cláusula de revisión salarial y un salario mínimo en convenio de 1.000 euros brutos mensuales.

"No entendemos porqué aguas arriba nos piden una cosa y aguas abajo piden otra cosa, demuestran una parálisis bastante preocupante", ha dicho.

"Sería una barbaridad que aguas arribas no supiésemos leer lo que pasa aguas abajo", ha dicho Rosell, que ha considerado que la tendencia de incrementos salariales en convenios a finales de año estará entre el 1,6 % y el 1,8 %, por lo que ha considerado que su propuesta de subida "es correcta".

Ha añadido que está en línea con las alzas que "los propios sindicatos están pactando en sus organizaciones internas", por lo que "o no son coherentes en una cosa o en la otra".

Respecto a las acusaciones de los sindicatos de no haber recibido una oferta por parte de la patronal, Rosell ha dicho que es "muy clara" y ha añadido que la presentada el año pasado, cuando no se llegó a un consenso, "fue correcta", por lo que los sindicatos "se equivocaron no aceptándola".

Sobre el acuerdo de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para elevarlo a 1.000 euros brutos en 2020, Rosell ha asegurado que muchos pensaron que "provocaría un desastre y un incremento del desempleo. Los datos demuestran todo lo contrario".

Y ha recordado que la apuesta por la subida del SMI "propuesta por los empresarios" sirve para atajar la economía sumergida y responde a una cuestión de "decencia".

En este sentido, ha recordado que en España hay muchas empresas, especialmente pymes, que están todavía en pérdidas, pero que ya apuntan a una recuperación que vendrá ligada al aumento de los salarios.