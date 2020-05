Ceuta admite tras hablar con Sanidad que podría volver a fase 0 por un importante repunte de casos

Ceuta, que se encuentra en fase 2 de la desescalada desde este pasado lunes, podría volver a la fase 0 como consecuencia de un "repunte inusual y muy importante" que ha elevado a 22 los casos activos y a 271 las personas en aislamiento domiciliario por haber estado en contacto con coronavirus. Ceuta ha sido uno de los territorios con menor impacto del virus desde el estallido de la epidemia, pero, según el balance de este miércoles de Sanidad, ahora mismo tiene una incidencia acumulada en los últimos siete días de 9,44 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Madrid, Catalunya y Castilla y León.

En una rueda de prensa telemática, el consejero de Sanidad del Gobierno ceutí, Javier Guerrero (PP), ha mostrado hoy su "gran preocupación" y ha asegurado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, le llamó ayer por la tarde para saber "qué está ocurriendo". "Me dijo que si seguíamos así volveríamos a fase 0", ha confesado Guerrero, que ha insistido en que Illa estaba "muy enfadado".

"Éramos un ejemplo, pero esto nos ha llevado epidemiológicamente a superar a Murcia, Baleares, Melilla e incluso Andalucía y actualmente tenemos una cifra de aislamientos y casos que no ocurre ni en Madrid", ha lamentado el consejero, que ha resaltado que ha visto "mucha relajación" en las precauciones a la hora de aliviar restricciones sociales. Además, ha pedido la mediación de la Delegación del Gobierno para que la Policía Nacional y la Guardia Civil tengan mayor presencia policial en las calles.

"Si no respetamos y no somos responsables nos espera volver para atrás [...] ya que se han detectado 2 positivos y 80 aislados por culpa de una fiesta de cumpleaños y esto no puede ser porque se pueden hacer reuniones de 15, pero no fiestas", ha ejemplificado. En este sentido, ha dicho que "hay que actuar contra las actitudes irresponsables porque he visto muchas terrazas y bares que no están cumpliendo con la normativa y nosotros vamos a empezar a denunciar por atentados contra la salud pública porque hay muchos grupos que no cumplen con las medidas".

Este foco se une al detectado en Lleida tras la celebración de una fiesta de cumpleaños, que ha obligado al Departamento de Salud a aplazar la petición para que el territorio pase a fase 2 el próximo lunes. Los expertos coinciden en que este tipo de rebrotes son avisos de lo que conlleva relajar las medidas de seguridad, distancia física e higiene. Advierten de que, aunque estemos en desescalada, hay que seguir siendo estrictos en el cumplimiento. "Nos hemos tomado como si no estuviera el virus y el virus sigue estando en la ciudad", ha añadido Javier Guerrero en su rueda de prensa.