El Gobierno confía en que Juana Rivas no entre en prisión y recuerda que la sentencia no es firme

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha reaccionado a través de su perfil oficial en la red social Twitter a la sentencia judicial que condena a la mujer granadina Juana Rivas a cinco años de cárcel por un delito de sustracción de menores, en concreto sus dos hijos. Rivas había denunciado maltratos por parte de su ex marido. El Gobierno, por boca de Calvo, ha señalado: “Confiamos en que, mientras la sentencia no sea firme, Juana Rivas no entre en la cárcel”.

Carmen Calvo sobre sentencia #JuanaRivas : “Confiamos en que mientras la sentencia no sea firme, Juana Rivas no entre en prisión”. — Carmen Calvo (@carmencalvo_) 27 de julio de 2018

En un comunicado citado por la agencia EFE, la vicepresidenta se refiere a la posibilidad de un indulto, pero recuerda que este no se puede solicitar: "hasta que la decisión judicial no sea confirmada". Además, ha añadido que es necesario "proteger el interés superior de los dos menores, también en estos momentos, mientras que la sentencia no es firme".

El fallo del juzgado de lo Penal número 1 de Granada, cuyo titular es el juez Manuel Piñar, ha desatado una ola de indignación entre dirigentes políticos, organizaciones feministas y usuarios de redes sociales. Una concentración de protesta ha sido convocada para este viernes a las 19 horas ante la sede del Ministerio de Justicia en Madrid.