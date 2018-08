El Gobierno publicará los bienes inmuebles que la Iglesia ha puesto a su nombre

El Gobierno publicará un listado con los bienes inscritos por la Iglesia católica sin control. Así lo confirma el Ministerio de Justicia en una respuesta parlamentaria, según ha adelantado la Cadena Ser, en la que señala que actualmente se encuentra "procesando los datos" para la realización de esta lista que empezó a elaborar el Ejecutivo del PP. Una vez finalizada, "se prevé que se proceda a su publicación de forma que se garantice el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y de la Ley Orgánica de Protección de datos", prosigue el escrito en respuesta a una pregunta del diputado socialista Antonio Hurtado.

El Gobierno del PP ya había comenzado a elaborar este listado -aunque no confirmó si se haría público- después de que la Comisión de Justicia del Congreso aprobara en abril del año pasado una proposición no de ley para instar al Gobierno a que reclamara aquellos bienes inscritos por la Iglesia y que no se justifiquen como de uso o propiedad eclesiástica. Todos los grupos votaron a favor de la iniciativa excepto PP y Ciudadanos y el Ejecutivo no se dio por enterado.

Meses después, el Gobierno rectificó y aludió a que Justicia estaba impulsando "las actuaciones necesarias" para elaborar el censo de bienes desde 1998. Una fecha que, para la coordinadora estatal contra las inmatriculaciones 'Recuperando', no es suficiente porque asegura que la Iglesia inmatriculó bienes antes de ese año, por lo que ha exigido que el listado vaya más atrás e incluya una relación completa.

Fue en esa fecha cuando el Gobierno de José María Aznar reformó la Ley Hipotecaria que hizo posible numerosas inscripciones para las que no eran necesarios más documentos acreditativos que la declaración eclesiástica, no hacía falta más que un certificado del propio Obispado en el que se encontraba el bien. De esta manera, la Iglesia hizo suyos miles de bienes, entre ellos, la Mezquita de Córdoba, que el Obispado inmatriculó en 2006 por 30 euros.