Illa dice que la adjudicación telemática de plazas MIR se hace por prudencia

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha justificado en la necesidad de ser "prudente" la decisión de que la adjudicación de las plazas MIE sea por vía telemática y no presencial, ya que supondría el desplazamiento a Madrid de unas siete mil personas, "en un contexto que es muy cambiante".

"No sé si es lo más prudente", ha señalado Illa en el Congreso, donde ha comparecido este jueves para informar de los últimos datos de la pandemia de coronavirus y donde ha insistido en que hay una razón "de salud pública y de coherencia" para que la adjudicación no sea presencial.

"Sé que era una fiesta para los estudiantes del MIR, que celebraran muchos años de esfuerzo", ha continuado Illa quien ha matizado después que no se refería a ninguna actitud imprudente, sino a la concentración de estudiantes en Madrid y a su desplazamiento desde otras partes de España, que el Gobierno quiere evitar.

"No, no, no, digo que por costumbre es un momento de celebración", ha insistido Illa quien ha argumentado que la decisión se adopta "por la simple movilidad".

Ante la insistencia de la diputada del PP Cuca Gamarra sobre si el Ejecutivo se había planteado un sistema "semipresencial" a través de las delegaciones del Gobierno, Illa ha dicho: "Voy a volverlo a mirar, pero no era posible. No, no era posible".

"Sigue siendo necesario que la ciudadaníatenga un comportamiento ejemplar. Es clave que tengamos responsabilidad individual acorde con el reto que tenemos entre todos", ha concluido.

La adjudicación de las plazas para la formación sanitaria especializada se realizará este año exclusivamente por vía electrónica, debido a la epidemia de coronavirus, y comenzará a partir del 25 de junio.

Así lo establece la resolución publicada por la Dirección General de Ordenación Profesional, donde convoca por titulaciones a todas las personas que han obtenido número de orden en la relación definitiva de resultados.

Según ha informado esta semana el Ministerio de Sanidad, la convocatoria de este año cuenta con 1.278 plazas más que la anterior y se realizará exclusivamente por vía electrónica a partir de las 10 de la mañana del 25 de junio.