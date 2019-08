Jesús Abad Colorado pide un "basta" a los líderes que niegan el cambio climático

El mundo debe decir basta a los gobernantes que niegan el cambio climático, propuso el fotoperiodista y activista colombiano Jesús Abad Colorado a propósito de los incendios que arrasan vastas áreas de la selva amazónica brasileña.

"En una sociedad en donde hay tanto imbécil en el poder que se elige gracias a las mentiras y a lo que llamamos hoy 'fake news' habría que decirles ¡basta ya!, no más, porque muchos de esos imbéciles no creen en el cambio climático, no entienden porqué hay que preservar la Amazonía o la Orinoquia", dijo a Efe.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que ha sido duramente criticado en todo el mundo por su falta de políticas para proteger la Amazonía, llegó a culpar esta semana a las ONG de los incendios que arrasan miles de kilómetros cuadrados de selva pero ayer prometió combatir los numerosos focos de fuego con la ayuda de militares.

La gravedad de la situación es de tal magnitud que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que la cumbre del G7 que empieza hoy en Biarritz trabajará para movilizar a sus siete países en la lucha contra el fuego en la Amazonía y para invertir en su reforestación.

El fotoperiodista Colorado, que desde hace más de 25 años retrata con su cámara el conflicto armado colombiano y su daño no solo a las personas sino también a la naturaleza, es un defensor de la vida en todas sus formas, por lo cual lamenta la destrucción de la Amazonía y de otras reservas verdes del planeta.

"La zona del Pacífico (colombiano) y la que limita con Panamá están en completo riesgo, no solamente se está incendiando la Amazonía", advirtió.

Colorado recordó que las reservas forestales, no solo de Brasil sino de Colombia, están amenazadas por los incendios pero también por "la expansión de las fronteras agrícolas" para dedicar la tierra a "más ganadería, más caña (de azúcar), para acabar con los bosques y sacar la madera".

"Se están destruyendo los ríos y se están haciendo en Colombia centenares de quemas de bosques", dijo Colorado, quien añadió que las autoridades no entienden "que esos bosques hay que protegerlos, que esos bosques son nuestro presente y deberían ser nuestro futuro porque las guerras de las próximas décadas van a ser por recursos naturales y por agua".

Entre las zonas que corren riesgo destacó la Serranía de Chiribiquete, en el sur del país; los departamentos de Guaviare, Caquetá y Norte de Santander, y la región de los Llanos Orientales.

Colorado, que ha recorrido con su cámara buena parte de Colombia, destacó que, por fortuna, "la gente hoy está tomando conciencia" de la necesidad de preservar la naturaleza y por eso se ha opuesto a proyectos mineros y petroleros en distintas partes del país.

"Si mi trabajo fotográfico sirve como una base para que miremos hacia otro horizonte (...) yo voy a estar muy contento", afirmó Colorado, dispuesto a juntarse a otros colombianos para convertirse "en guardianes de una naturaleza que otros quieren saquear".