Médicos de varios países piden a redes sociales combatir la desinformación

Un centenar de médicos y enfermeros de varios países han firmado una carta en la que reclaman a los responsables de las principales redes sociales y plataformas digitales que combatan la desinformación viral sobre la COVID-19 rectificando contenidos falsos y haciendo que sean menos visibles.

La petición, difundida a través de la plataforma Avaaz y dirigida a los directivos de Facebook, Twitter, Google y YouTube, asegura que la pandemia de coronavirus es también "una infodemia global" en la que la desinformación viral "pone en peligro vidas por todo el mundo" con mensajes falsos.

"Historias que afirman que la cocaína es una cura o que China o Estados Unidos desarrollaron la COVID-19 como arma biológica se han difundido más rápidamente que el virus mismo", indica el manifiesto, firmado por sanitarios de Estados Unidos, España, Portugal, Italia, Brasil, Reino Unido, Países Bajos o Bélgica.

Esta "infodemia" también afecta a España, ya que muchos ciudadanos reciben en sus móviles y redes "contenidos sin el menor rigor científico que se propagan más rápido que el propio virus", ha asegurado a EFE el director de Análisis y Desarrollo Global de ISGlobal, Rafael Vilasanjuan, uno de los firmantes del documento.

La desinformación en salud es "una amenaza que pone en peligro la salud y eventualmente puede llegar a costar vidas", ha afirmado el directivo de este centro de investigación sobre enfermedades infecciosas y no transmisibles y medio ambiente, en el que participan los hospitales Clínic y del Mar de Barcelona, las universidades de Barcelona y Pompeu Fabra y la Fundación "La Caixa".

"Hay mucho rumor, mucho bulo y también mucha verdad a medias. Mucha desinformación, pero también mucha necesidad de respuestas", ha añadido el especialista, sobre una avalancha de desinformación que choca con que la ciencia "necesita tiempo para generar respuestas".

Los contenidos falsos promueven a menudo "curas engañosas" y alejan a las personas de las vacunas y tratamientos efectivos, efectos que se notan en los hospitales, que en países como Estados Unidos registran repuntes de enfermedades como el sarampión por la influencia de los movimientos antivacunas, avisan los firmantes de a carta.

Según Vilasanjuan, en España los movimientos antivacunas no tienen la fuerza que poseen en Estados Unidos o en Francia, pero eso no resta que la desinformación genere dudas en los españoles.

"Aquí, el grado de aceptación de las vacunas es de los más elevados de Europa, hay negacionistas pero no tienen tanto impacto. El problema son los reticentes o los complacientes, gente que ya no ve riesgo en la enfermedad y prescinde de la vacuna. Las informaciones en las redes sobre falta de seguridad o efectos secundarios no comprobados generan dudas", ha explicado.

Los sanitarios firmantes de esta carta reclaman a los responsables de las plataformas digitales que rectifiquen la desinformación sobre salud, alertando a quienes hayan interactuado con ella y compartiendo "una corrección bien diseñada y verificada de forma independiente".

El manifiesto también pide que las plataformas "desintoxiquen" los algoritmos que determinan el contenido que ve cada usuario, para que "las mentiras dañinas y las páginas y grupos que las comparten se vuelvan menos visibles" y se eliminen las páginas y canales de los infractores reincidentes.

"Lo que pedimos es que las redes sociales prioricen las fuentes de información fiables, como hizo por ejemplo Google en la fase inicial de la pandemia de COVID-19, mostrando el camino a seguir", ha añadido Rafael Vilasanjuan.