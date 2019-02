Miguel Hurtado exige un "plan global" contra los abusos tras una reunión en el Vaticano

El español Miguel Hurtado, que denunció por abusos a un monje de Montserrat, exigió hoy al Vaticano un "plan de acción global" contra la pederastia tras el encuentro "decepcionante" que mantuvo hoy con los organizadores de la cumbre sobre abusos de la Iglesia católica.

"Ha sido una reunión honesta pero me voy decepcionado porque no me han presentado un proyecto concreto para luchar con esta pandemia global", dijo a los medios tras abandonar el Instituto Agustianiano.

Hurtado ha sido una de las doce víctimas que se ha reunido hoy con el comité organizador de la cumbre sobre abusos, en la que a partir de mañana y hasta el domingo participarán representantes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo.

"Nos han escuchado y las víctimas no nos hemos mordido la lengua. Tenemos una posición común: se acabó el tiempo de las palabras, es hora de acciones contundentes", señaló.

El español reclamó un "plan de acción global, creíble, con calendario" y "medidas específicas" con "un régimen sancionador para los obispos que no lo cumplan".

Según dijo, en la reunión ha habido desacuerdos en algunos puntos, ya que mientras que la Iglesia "defiende que lo único que hay que hacer es aplicar la ley, que ya funciona", las víctimas creen que "tanto la ley canónica como la civil son insuficientes".

"Hacen falta cambios, como extender los plazos de prescripción en los delitos de pederastia, reformar la ley canónica para eliminar el secreto pontificio y establecer la tolerancia cero a todo el mundo: si tocas a un niño una vez, te vas a la calle", detalló.

Urgió al papa a reunirse durante la cumbre con víctimas: "Si quiere tener credibilidad, tiene que hacerlo; si no lo hace demuestra que este proyecto de reforma no tiene el apoyo completo del máximo representante de la Iglesia católica", opinó.

Hurtado, miembro de la asociación Infancia Robada, que defiende a las víctimas de abusos sexuales sufridos en el seno de la Iglesia, dirigió gran parte de las críticas a la Conferencia Episcopal Española (CEE), a quien acusó de no querer reunirse con las víctimas.

"Estoy muy sorprendido de que me hayan recibido en el Vaticano y no el presidente de la CEE. Y no sólo eso, sino que ayer se reunió con el abad de Montserrat, el encubridor de mi caso", dijo Hurtado.

Esta mañana el presidente de la asociación Infancia Robada, Juan Cuatrecasas, exigió una reunión al presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, durante la cumbre contra los abusos: "Pedimos que el tiempo que estemos aquí escuche a las víctimas. Nos lo debe y no pedimos nada extraordinario", dijo a EFE.

Cuatrecasas aseguró que no ve en esta cumbre "voluntad ni interés" de entrar a fondo: "El perdón está muy bien pero esto no es un pecado, es un delito horrible. No son casos puntuales, hay cantidad de casos y de víctimas", sostuvo.