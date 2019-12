Pulgar-Vidal (WWF): la defensa climática debe reforzar el esfuerzo y afinar el discurso

El discurso climático "tiene que ser aún mucho más afinado" para implicar a toda la sociedad y los esfuerzos "deben duplicarse" con señales "claras" de los gobiernos para elevar la ambición en la COP25 en Madrid, dice en una entrevista a Efe el responsable internacional de Clima de WWF, Manuel Pulgar-Vidal.

En el marco de esta cumbre mundial del clima, en Madrid, el dirigente de la organización WWF, que fue ministro de Medio Ambiente en Perú durante casi cinco años hasta 2016, y presidente de la COP20 celebrada en Lima en 2014, ha instado a los países a ser más ambiciosos en sus contribuciones nacionales o NDC, como determina el Acuerdo de París que entrará plenamente en vigor en 2020.

En su opinión, las nuevas contribuciones de los Estados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera por la actividad humana causantes del cambio climático deberán ser "más sólidas" en lo relativo a aspectos como objetivos y resultados; "necesitamos planes que realmente nos permitan medir el progreso", añade.

Los planes de reducción de emisiones de los países "no han sido, ni son suficientes" e incluso, en el supuesto de que todas las partes cumplieran con sus compromisos, que por ahora "no está siendo así", la temperatura del planeta habría aumentado alrededor de tres grados a final de siglo, un incremento que doblaría los niveles máximos recomendados por los científicos.

De hecho, los expertos de la ONU sobre cambio climático o IPCC plantean para evitar daños dramáticos en el planeta por el impacto del calentamiento global no sobrepasar un incremento de temperatura de 1,5 grados en este siglo respecto a los niveles preindustriales.

Según Pulgar-Vidal, "necesitamos que se duplique el esfuerzo" y que los países se ajusten a "la meta" de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que plantea el Acuerdo de París para conducir al mundo "rumbo" a una temperatura máxima de 1,5 grados.

El dirigente de WWF ha insistido en la necesidad de avanzar con mayor impulso en el objetivo de un planeta neutro en emisiones de carbono, por el cual la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera habría de equilibrarse y arrojar un balance cero tras su absorción natural por los bosques y las plantas.

Y en ese camino que implica la descarbonización de las economías, la negociación entre los países "no es el único elemento fundamental", sino que existen otros más allá de la participación de los gobiernos centrales, que incluye además a las entidades locales y regionales en el proceso, y al resto de actores no gubernamentales para impulsar la acción climática.

"Está absolutamente demostrado" que no se podrá implementar el Acuerdo de París mientras no se involucren también en la lucha contra la crisis climática las administraciones regionales y las ciudades, así como el resto de actores no estatales, como empresarios, corporaciones, sociedad civil, comunidades locales, indígenas, etc.

En su opinión, otro de los elementos clave para el éxito de las negociaciones internacionales en defensa del clima tiene que ver con "las señales políticas" vinculadas a la acción que logren transmitirse a la sociedad.

"La gente quiere estar segura de que los responsables de tomar las decisiones están comprometidos políticamente a ser más ambiciosos"; "las señales políticas son fundamentales para avanzar, y espero que la COP25 logre transmitirlas", precisa el experto.

La cumbre del clima en Madrid o COP25 tiene que entender además el mensaje de millones de jóvenes que late en las calles y que reclaman "con razón" más acción climática a los gobiernos, asegura Pulgar-Vidal.

La juventud se queja de unos gobiernos que "no se atreven a tomar decisiones, ni a intervenir con mayor eficacia" para hacer frente al grave problema de la crisis climática.

Respecto al borrador de Pacto Verde Europeo para agilizar el logro del objetivo carbono cero en la UE, Pulgar-Vidal asegura que es "una buena noticia que reconfirma la meta de la UE por la neutralidad de carbono aunque algunas medidas son mejorables".

Ciertamente, estos pasos en la acción climática hacen pensar que la nueva Comisión Europea recién estrenada tiene "un aire más positivo en su disposición a alinearse con los objetivos en defensa del clima", añade el responsable de WWF.

"Creo que Europa irá a más, aunque es ya un gesto a valorar el de la nueva Comisión Europea, por su agilidad para llevar tan rápido a la mesa compromisos más ambiciosos", en la lucha contra la crisis climática, añade el experto.

