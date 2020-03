Sindicatos de sanidad a Ayuso: Necesitamos material, no somos carne de cañón

Los sindicatos de la sanidad han dirigido una carta conjunta a la presidenta Díaz Ayuso pidiendo “urgentemente” material protector y pruebas de detección a todos los profesionales, para que no sean “carne de cañón”, y lamentando la falta de información y el “ninguneo” a los representantes de los trabajadores.

En esta grave crisis, “el profesional sanitario está especialmente afectado” con “numerosas dificultades a las que se enfrentan con gran responsabilidad profesional y una profunda e innegable vocación de servicio”, empieza la misiva firmada por Satse, CCOO, Amyts, CSIT-UP y UGT.

“Así lo reconocen cada día los ciudadanos, mandando esos aplausos que confortan, pero no sentimos la misma sensación desde quienes nos gobiernan”, reprochan los secretarios de los sindicatos que conforman la Mesa sectorial de Sanidad en la Comunidad de Madrid.

Los profesionales “necesitan urgentemente” equipos de protección individual (EPIs), mascarillas, guantes, batas, batas desechables, calzas, etc. No podemos permitir y no toleraremos que se disminuya el dintel de seguridad o que se obligue, bajo amenaza, a realizar el trabajo sin garantizar la seguridad de los profesionales”, continúan.

“No somos carne de cañón, estamos ante una crisis sanitaria, no en guerra. Seguimos pidiendo un teléfono directo de contacto con los servicios del SUMMA 112, salud pública y coordinación”, agrega el escrito.

Asimismo, “es imprescindible que todos los profesionales tengan acceso inmediato a las pruebas rápidas de detección” del Covid-19.

Los sindicatos exigen “información fidedigna, diaria, exhaustiva” sobre efectivos contratados, profesionales afectados por coronavirus, sanitarios en aislamiento por contacto", así como un parte diario del número de “pacientes ingresados, pacientes en UCI, fallecimientos, movimiento de pacientes y profesionales, altas”.

Critican que en el grupo de coordinación de la crisis puesto en marcha por la presidenta “no estén presentes los legítimos representantes de los trabajadores”, porque las “decisiones unilaterales” tomadas afectan a los derechos laborales.

"El ninguneo a los representantes legales de los trabajadores no es admisible", según los sindicatos que recuerdan que el estado de alarma nacional “no ha suspendido los derechos de representación”.

Reprochan, además, que no se esté cumpliendo la promesa de “información puntual de los planes de acción” que les hizo la presidenta en una reunión mantenida el 12 de marzo.

Concluyen reiterando su “incuestionable disposición” para apoyar y sumar buscando lo mejor para los pacientes y los ciudadanos, pero ello requiere “profesionales en perfecto estado, equipados, protegidos y en las mejores condiciones”.

Firman la carta los secretarios Teresa Galindo (SATSE), Rosa Cuadrado (CCOO), Julián Ezquerra (AMYTS), Rosa Vicente (CSIT Unión Profesional) y Julián Ordoñez (UGT).