La ministra Valerio reconoce que le han "metido un gol": inicia los trámites para impugnar el sindicato de trabajadoras sexuales

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha reconocido hoy que le han "metido un gol" y ha asegurado que pedirá explicaciones a su departamento tras el visto bueno a la constitución de un sindicato para trabajadoras sexuales. El Ministerio ya ha iniciado los trámites de impugnación de los estatutos de esta organización "por cuestiones de fondo" y para ello ha pedido a la Abogacía del Estado que estudie cómo hacerlo.

En declaraciones a la prensa tras comparecer en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Valerio ha asegurado que ha sido "una sorpresa" conocer la publicación en el BOE de la resolución sobre el sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) y que preguntará a la persona encargada de dicho expediente por qué no se le informó de su tramitación.

Valerio, que ha recordado que pertenece a un Gobierno "feminista", ha pedido a la Abogacía del Estado que inicie todos los trámites pertinentes para "declarar esta resolución nula de pleno derecho".

Aunque en sus estatutos no aclaran si incluye la prostitución, que no está regulada en España, Otras pretende desarrollar su actividad como sindicato en toda España, y declara que tiene como actividad "el ámbito funcional de las actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes".

"La prostitución no es legal en España y este Gobierno no puede admitir que bajo el subterfugio de un 'sindicato' de trabajadores y trabajadoras del sexo, se dé cabida a la prostitución. El registro efectuado a la Dirección General del Trabajo de este Ministerio se produjo como un mero acto administrativo, y no contiene errores de forma pero sí de fondo para un Gobierno feminista y que tiene como eje central de sus políticas la igualdad entre hombres y mujeres", ha dicho el Ministerio en un comunicado.