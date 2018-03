Vodafone lanza en Bruselas un programa de formación para empleos digitales

El director ejecutivo del grupo Vodafone, Vittorio Colao, anunció hoy el lanzamiento de un programa para futuros empleos digitales llamado "What will you be?" (¿Qué serás tú?) para proporcionar orientación y acceso a contenidos de formación en economía digital a más 10 millones de jóvenes en 18 países.

Al acto acudió la jefa de gabinete de la Comisión Europea, Lora Borissova, que destacó "la importancia de impulsar el mercado digital, no sólo para jóvenes desempleados, sino para cualquier trabajador, ya sean comisarios, enfermeros o profesores".

Por su parte, la directora general adjunta de Educación y Habilidades (OECD), Montserrat Gomendio, declaró: "Tenemos que continuar transformándonos" digitalmente y "adquiriendo habilidades en la vida, a pesar de tener trabajo".

"La tecnología mejora no solo para el empleo, sino también para la educación, desempleados, habilidades emocionales y currículum", añadió Gomendio.

En el transcurso del debate también intervinieron la especialista en empleo juvenil de la Organización Internacional del Trabajo, Susana Puerto González, y el economista del portal de empleo "Indeed", Jed Kolko, entre otros.

La compañía británica anunció asimismo otros proyectos "destinados a incrementar la experiencia de los jóvenes" en el entorno laboral digital.

Estas dos iniciativas fueron anunciadas después de que Vodafone publicase los resultados de una encuesta de opinión realizada a jóvenes de entre 18 y 24 años que afirmaron estar "mal dotados en economía digital", pese a ser la generación conocida como nativo digital.

El año pasado Vodafone desarrolló una aplicación para teléfonos inteligentes llamada "Future Jobs Finder" ("Buscador de futuros trabajos"), que ofrece a los jóvenes una "puerta" para adquirir nuevas habilidades y oportunidades de empleo en la economía digital.

En algunos países en que Vodafone opera, el desempleo juvenil alcanza cifras desde el 38 % en Italia y el 39 % en España, hasta el 47 % en Grecia y el 53 % Sudáfrica, según datos facilitados por la compañía.