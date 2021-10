Bolsonaro ante la Justicia y rebrote en Chile, caras de la covid en América

Redacción América, 25 oct (EFE).- América Latina prosigue con sus planes de vacunación, que poco a poco van superando el 50 % de población inmunizada, pero la covid-19 ahora tiene como protagonistas al presidente brasileño Jair Bolsonaro, en la mira de la Justicia por su gestión de la pandemia, y la amenaza de un rebrote en Chile.

En medio de la compleja situación que enfrentan Brasil y Chile, en el resto de América EE.UU. anunció este lunes las directrices que marcarán su apertura de fronteras aéreas a los viajeros vacunados a partir del próximo 8 de noviembre, y hará excepciones para los menores de edad y para algunos ciudadanos de unos 50 países con acceso insuficiente a vacunas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registró que ya el continente cuenta con 92,6 millones de contagios y 2,27 millones de muertos.

BOLSONARO, PANDEMIA Y DESINFORMACIÓN

En Brasil, el país de América Latina más afectado por el coronavirus con un registro de más de 605.000 muertes, la atención está centrada en Bolsonaro luego de que la comisión parlamentaria que investigó la gestión del Gobierno acusara al mandatario de "crímenes contra la humanidad".

La comisión votará este martes sobre un informe, producto de seis meses de investigaciones, que en caso de ser aprobado por mayoría simple será remitido a la Justicia ordinaria, al Supremo y hasta a entidades multilaterales, como la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.

El senador Renan Calheiros, instructor y redactor del informe, también acusa al líder de la ultraderecha de otros ocho delitos: epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, atentados contra la dignidad del cargo, prevaricación, falsificación de documentos y uso irregular de dinero público.

Esto aunado a la falsa información generada por el gobernante al afirmar el pasado jueves que los totalmente vacunados desarrollan 15 días después el sida, unas declaraciones que fueron retiradas por Facebook e Instagram de los contenidos del perfil de Bolsonaro.

CHILE Y UN POSIBLE REBROTE

Chile mantiene las alarmas encendidas luego de que el presidente Sebastián Piñera reconociera este lunes un "rebrote" de contagios por la covid-19 tras detectarse un aumento sostenido de casos durante el último mes y medio, ante los 1,2 millones de rezagados que aún no se han vacunado.

El país registra actualmente el mayor número de casos activos desde julio de este año, con 9.973 pacientes con capacidad de esparcir el virus.

Si bien ya la semana pasada el ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que los casos han aumentado en más de un 40 %, descartó de plano que se trate de una "tercera ola", pues las cifras no alcanzan las dimensiones de abril y mayo pasados cuando se registraron más de 8.000 casos diarios.

EEUU EXIME A LOS MENORES QUE ENTRAN AL PAÍS

El Gobierno de Estados Unidos aclaró que los viajeros extranjeros que estén vacunados con la pauta completa tendrán que someterse a un test de covid-19 en los tres días anteriores al viaje, y mostrar el resultado al embarcar, junto a su prueba de vacunación.

Los extranjeros que no sean residentes permanentes y no estén vacunados no podrán entrar al país, con algunas "excepciones muy limitadas", recuerdan las directrices publicadas por la Casa Blanca y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Esas excepciones incluyen a los menores de 18 años, que en muchos casos todavía no han recibido la autorización para vacunarse contra la covid-19.

Los que tengan entre 2 y 17 años tendrán que someterse a un test tres días antes del viaje -si los acompaña un adulto vacunado- o un día antes -si vuelan solos o con adultos no vacunados-, recalcó la Casa Blanca en un comunicado.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para los sectores ligados al turismo, después de que hoy mismo los CDC ampliaran hasta el 15 de enero de 2022 las condiciones para viajar en cruceros establecidas durante la pandemia desde puertos del país, que vencían el próximo lunes.

De esta forma se prolongará la llamada Ordenanza de Condiciones para la Navegación (CSO, en inglés), emitida en octubre de 2020, que proporciona instrucciones para viajar durante la pandemia, especialmente relacionadas con vacunación de pasajeros y tripulación, pruebas de la enfermedad y uso de tapabocas, y que continuará "con modificaciones menores", que no fueron precisadas.

ACCESO A LAS VACUNAS COMO BIENES PÚBLICOS

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a la solidaridad entre los países del continente americano para facilitar el acceso equitativo a las vacunas contra la covid-19 como "bienes públicos globales".

La relatora especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), Soledad García Muñoz dijo a Efe que "constatamos con preocupación la asimetría que existe entre países en nuestra región", ante los obstáculos que se observan para el acceso a las vacunas diez meses después de que arrancara la inmunización en la región.

García Muñoz advirtió que mientras algunos países ya han vacunado a más del 70 % de su población, la mayoría no supera el 40 % de sus habitantes con un esquema de inmunización completo.

"Y aún hay seis países que ni siquiera al día de hoy han alcanzado (a vacunar) el 20 % de la población", agregó la relatora, en alusión a Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Haití, Guatemala y Nicaragua.