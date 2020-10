Descenso de temperaturas y precipitaciones mañana en el tercio norte

Madrid, 13 de oct (EFE).- Las temperaturas descenderán mañana en toda España, se producirán precipitaciones en el extremo norte peninsular, con viento fuerte en el Cantábrico, Pirineos, este, Baleares, Estrecho y Alborán, y la cota de nieve en descenso en Pirineos, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las precipitaciones serán localmente persistentes en el Cantábrico oriental, con posibilidad de chubascos localmente fuertes en el Cantábrico oriental, Baleares y este de Cataluña.

En el Pirineo serán en forma de nieve, sin descartarla en la Cantábrica occidental o la Ibérica norte.

En el sur de Galicia, el cielo estará nuboso o con intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil.

En el este de Cataluña, Mallorca y Menorca se esperan cielos nubosos y precipitaciones acompañadas de tormenta que podrían ser localmente fuertes. Con menor probabilidad e intensidad, también se producirán chubascos dispersos en otras zonas de Cataluña, Ibiza, entorno de la Comunidad Valenciana y Murcia.

En Canarias, intervalos de nubes medias y altas, con posibilidad de algún chubasco aislado en zonas altas.

En el resto del país, cielo poco nuboso o despejado, aunque en gran parte de la Meseta aumentará la nubosidad en horas centrales.

La cota de nieve se situará en los Pirineos en torno a los 1.200/1.600 metros e irá bajando a los 1.000/1.400 metros a lo largo del día. En la cordillera Cantábrica occidental e Ibérica norte estará en los 1.400/1.600 metros en la primera parte del día. Posibles brumas o nieblas matinales en el interior del extremo norte peninsular y sistemas central e Ibérico.

Las temperaturas tenderán a bajar en casi toda España, de forma notable en zonas del interior peninsular, con valores claramente inferiores a los normales para la época del año en la mitad norte y Baleares.

Soplará viento del norte o noroeste en la Península y Baleares y de poniente en el Estrecho y Alborán. Será fuerte o con intervalos de fuerte en el Cantábrico oriental, Pirineos, bajo Ebro, Ampurdán, Baleares, Estrecho y Alborán. En Canarias viento del este o noreste flojo en general.

PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

-------------------------------------

- GALICIA: cielo nuboso o cubierto disminuyendo a intervalos nubosos, salvo en el extremo norte, donde los cielos se mantendrán nubosos o cubiertos. No se descartan brumas y bancos de nieblas matinales en el interior. Presencia de lluvias débiles y chubascos dispersos que ocasionalmente podrán ir acompañados de tormentas en el noreste. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del norte en el litoral y variable flojo en el interior, con intervalos más intensos en las horas centrales.

- ASTURIAS: cielo nuboso o cubierto con lluvias débiles y chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, que podrán ser localmente fuertes y persistentes en la mitad oriental. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en la mitad sur. Cota de nieve en torno a 1.500 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en descenso, más acusado en zonas altas de la mitad sur. Viento del noroeste girando a norte y tendiendo a amainar en el litoral. Viento flojo de componente oeste en el interior, sin descartarse rachas muy fuertes en zonas altas de la Cordillera. - CANTABRIA: cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos que pueden ser ocasionalmente tormentosos. Las precipitaciones pueden ser persistentes en el norte, sobre todo en el litoral y sin descartar que localmente sean de carácter fuerte; en el resto de la Comunidad serán menos intensas y frecuentes. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en descenso. Viento del noroeste con intervalos más intensos en el litoral y en zonas altas. - PAÍS VASCO: cielo nuboso o cubierto. Lluvias y chubascos, con tormentas ocasionales en el norte, que serán persistentes en los litorales, con mayor probabilidad en el extremo oriental de Guipúzcoa y sin descartar que localmente sean de carácter fuerte. En el resto, las precipitaciones serán menos intensas y frecuentes cuanto más hacia el sur. Temperaturas en descenso que será ligero en las mínimas. Viento de oeste y noroeste flojo, más intenso en el litoral y arreciando temporalmente durante las horas centrales en el interior. - CASTILLA Y LEÓN: en el tercio norte, nuboso o cubierto con precipitaciones débiles, más frecuentes en el extremo norte. En el Sistema Central, nuboso sin descartar alguna llovizna ocasional, tendiendo al final a poco nuboso. En el resto, poco nuboso con algunos intervalos nubosos por la tarde. Cota de nieve en torno a los 1.400 a 1.600 metros. Probables bancos de niebla en montaña. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas. Heladas débiles en zonas altas. Vientos del noroeste y norte. - NAVARRA: cielo nuboso o cubierto, abriéndose claros temporalmente en la Ribera Baja. Lluvias y chubascos, con tormentas ocasionales en el tercio norte, que serán persistentes en la vertiente cantábrica, sin descartar que puntualmente sean fuertes. Las precipitaciones serán menos intensas y frecuentes gradualmente hacia el sur no esperándose en el área de Tudela. Cota de nieve en torno a 1.500 metros descendiendo hasta los 1.100-1.300 en el extremo oriental del Pirineo. Temperaturas en descenso, en general ligero de las mínimas. Heladas débiles en zonas altas del Pirineo. Viento de oeste y noroeste flojo con intervalos más intensos en La Ribera y en zonas elevadas de las sierras del noroeste. - LA RIOJA: cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles, más frecuentes en la Ibérica, y poco probables en la Rioja Baja, donde se verán más claros. Cota de nieve de 1.600 a 1.400 metros. Temperaturas en descenso, ligero en las mínimas. Heladas débiles en la Sierra. Vientos del noroeste. - ARAGÓN: en el Pirineo y Cinco Villas, nuboso o cubierto con precipitaciones localmente persistentes. En la Ibérica, intervalos nubosos sin descartar chubascos por la tarde. En el resto, poco nuboso. Cota de nieve bajando de 2.000 a 1.300 metros. Temperaturas en descenso. Heladas débiles en el Pirineo. Viento del noroeste flojo a moderado. - CATALUÑA: en la mitad este y el Pirineo de Lleida, se espera cielo nuboso con precipitaciones y tormentas ocasionales, que pueden ser localmente fuertes en el litoral y prelitoral de Girona y Barcelona. Cota de nieve bajando de 2.000 a 1.300 metros. En el resto, predominio de cielo poco nuboso con algunos intervalos por la tarde. Temperaturas en descenso, sobre todo las máximas. Heladas débiles en el Pirineo. En Tarragona y sur de Lleida, viento del noroeste moderado con rachas muy fuertes en el sur de Tarragona; en el litoral norte y central, viento del norte y noreste flojo a moderado; en el resto, variable flojo. - EXTREMADURA: poco nuboso o despejado, con algún intervalo nuboso en el norte. Temperaturas mínimas en descenso ligero, y máximas en descenso. Vientos del norte y noroeste, flojos en general. - COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas en las horas centrales del día, y en la Sierra, nuboso de madrugada con nubes bajas, brumas y bancos de niebla que irán levantando por la mañana. Temperaturas mínimas en descenso en la Sierra y con pocos cambios en el resto y máximas en descenso, que podría ser localmente notable. Posibles heladas débiles y aisladas en la Sierra. Viento de norte y noroeste, con posibles rachas muy fuertes en la Sierra por la tarde. - CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso o despejado con algunos intervalos nubosos de madrugada, aumentando temporalmente en horas centrales a nuboso, salvo en el tercio sur. Probabilidad baja de alguna lluvia débil o chubasco ocasional en el extremo este. Temperaturas mínimas en descenso en zonas de montaña del nordeste, donde se espera alguna helada débil y aislada, y sin cambios o en ascenso en el resto; máximas en acusado descenso, que podría ser localmente notable. Viento de norte y noroeste, flojo al principio y al final del día. - COMUNIDAD VALENCIANA: cielo nuboso por la mañana, con probables precipitaciones dispersas y ocasionales, tendiendo a intervalos nubosos. Temperaturas en descenso, sobre todo las máximas. En Castellón, viento del noroeste flojo a moderado con rachas muy fuertes en el norte; en el litoral sur y central, viento del noreste moderado tendiendo a sur flojo; en el resto, variable flojo. - MURCIA: cielos con intervalos nubosos, sin descartar algunos chubascos débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios, salvo descenso de las máximas en el interior. Vientos de noroeste, girando a componente este a partir de mediodía. - ISLAS BALEARES: cielo nuboso a cubierto, con apertura de abundantes claros a partir de la tarde en las Pitiusas y, en el interior y sur de Mallorca. Lluvias y chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta y con probabilidad de que, en Mallorca y Menorca, sean localmente fuertes y con granizo. Temperaturas en descenso, alcanzándose las mínimas al final del día. Viento variable tendiendo durante la mañana a componente norte, con algún intervalo de fuerte. - ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos en el noroeste, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional en el extremo oriental. Nubosidad baja matinal en las sierras de Cazorla y Segura. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso, salvo en el litoral mediterráneo donde permanecerán sin cambios o en ligero ascenso. Vientos de componente oeste, que arreciarán durante la tarde, con intervalos de fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral de Granada, y Poniente almeriense. - CANARIAS: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes medias y altas, apareciendo algo de nubosidad baja a últimas horas en el norte de las islas. No se descarta alguna precipitación, en general débil, en cumbres centrales de Tenerife durante las horas centrales. Ligera calima. Temperaturas en descenso, más acusado de las máximas. Viento del nordeste de flojo a moderado.