Dimiten junto a la alcaldesa dos concejalas del PSOE de Molina de Segura

Molina de Segura (Murcia), 25 ene (EFE).- Las concejalas de Servicios Municipales y de Educación del Ayuntamiento de Molina de Segura, Sandra Díez y Fuensanta Martínez, respectivamente, del PSOE, han presentado este lunes su dimisión en apoyo a la alcaldesa, Esther Clavero, que había anunciado de madrugada su renuncia tras el escándalo por su vacunación contra el coronavirus.

Esther Clavero, que había convocado a una declaración sin preguntas en el salón de plenos, ha comparecido junto a sus compañeras de grupo, que le han antecedido en el uso de la palabra para anunciar sus respectivas renuncias al cargo por lealtad a la ya exregidora.

La exalcaldesa, enferma de cáncer y a quien la dirección nacional del PSOE había suspendido de militancia y pedido que dimitiera el pasado jueves, ha leído el comunicado difundido en la madrugada de este lunes, en el que reconoce el error de haberse vacunado, pero se defiende alegando que lo hizo por prescripción facultativa junto a otros ciudadanos, algo que negó la semana pasada el Servicio Murciano de Salud.

"Me he vacunado, sí. Cometí el error de hacerlo cuando me llamaron de mi centro de salud porque consideraron que al ser paciente de riesgo y estar altamente expuesta iba a ser lo mejor para mí. Ese es el máximo delito que he cometido en mis 43 años de vida. Y por él abandono este proyecto", ha dicho Clavero al despedirse "desde la tristeza y el abatimiento de haber sufrido un linchamiento sin precedentes que ha dañado" a su familia y a ella misma.

"No he robado, no he prevaricado, no he malversado, no estoy procesada, ni imputada, no he mentido, nunca he pisado un juzgado (...) cometí el error de vacunarme cuando me llamaron porque consideraron que iba a ser lo mejor para mí y por ese delito abandono este proyecto que considero apasionante", ha afirmado.

Tras recordar sus orígenes humildes y defender que "solo desde la humanidad, humildad y honestidad" se puede "hacer crecer a los pueblos", Clavero ha rechazado la política de la "inmediatez, visceral, que destroza a las personas" tomando decisiones en función de lo que digan los "medios de comunicación o las redes sociales", y se ha mostrado convencida de que esa forma de hacer gestión contribuye al "auge de los populismos".

Su compañera de grupo, Sandra Díez, responsable del área de servicios municipales, ha arrancado su comparecencia, con la voz entrecortada, reconociendo la empatía que siente hacia Esther Clavero también como madre de una paciente oncológica, y ha elogiado de la exregidora su "honestidad, transparencia, buena gestión y liderazgo".

Por su parte, la segunda teniente de alcalde y responsable de educación, Fuensanta Martínez, ha asegurado que su lealtad hacia ella "se ha reforzado estos últimos días al ver que quien tiene que protegerla, su partido, sus compañeros de agrupación y de grupo, la abandonan por un error, sin ser culpable de nada".

Fuensanta Martínez ha atribuido el error cometido por la alcaldesa a "la nefasta e ineficiente gestión del Gobierno de López Miras" en el protocolo de vacunación, "que ha permitido que más de 400 personas, que sepamos, hayan sido vacunados indebidamente", por lo que ha subrayado que es al presidente autonómico al que "hay que pedirle explicaciones y la dimisión".