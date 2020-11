El Constitucional peruano rechaza un amparo a favor del matrimonio igualitario

Lima, 3 nov (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) de Perú rechazó este martes una demanda de amparo interpuesta por el economista, escritor y catedrático Óscar Ugarteche para que el registro civil peruano inscriba el matrimonio que contrajo en México con un ciudadano de ese país.

El TC informó que la demanda fue analizada en una sesión reservada y desestimada por mayoría de cuatro contra tres de los integrantes del máximo organismo constitucional peruano.

Los votos en contra fueron de Augusto Ferrero, Manuel Miranda, Ernesto Blume y José Luis Sardón, mientras que se pronunciaron a favor Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña.

En Perú, el matrimonio entre personas del mismo sexo no está permitido, aunque legisladores y organizaciones sociales mantienen su pedido para que se apruebe una Ley de Unión Civil, que ya fue archivada en 2015 por el Congreso.

DISCREPANCIA CONSTITUCIONAL

Tras conocerse la decisión, la presidenta del TC, Marianella Ledesma, manifestó su abierta discrepancia y lamentó que en una votación "de cuatro votos contra tres" los magistrados declararan "improcedente" la demanda de Ugarteche.

Ledesma aseguró en la emisora RPP Noticias que los tribunos partieron "de una situación que no es cierta", ya que la Constitución peruana reconoce el matrimonio, pero no señala que este debe ser entre hombre y mujer.

Agregó que se basaron en el Código Civil, dado nueve años antes de la Constitución de 1993, y que sí indica que el matrimonio en Perú es "de hombre y mujer".

"El Código Civil entonces rige ahora sobre la Constitución, según la lógica de estos cuatro magistrados", criticó antes de señalar que "la idea es que, a nivel constitucional, no hay esa diferencia, no hay esa restricción".

Por ese motivo, Ledesma consideró que la decisión puede implicar una "discriminación por opción sexual", por lo que "ve con optimismo" que ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pueda "amparar" el pedido de Ugarteche.

ACTO DISCRIMINATORIO

Precisamente, el economista, quien es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), anunció en RPP Noticias que llevará su lucha a favor del matrimonio igualitario ante la CorteIDH.

"Negar el reconocimiento del matrimonio igualitario está sancionado como un acto discriminatorio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a donde ahora nos vamos a dirigir. Este fallo es el retroceso hacia la igualdad de derechos en Perú", enfatizó.

Tras afirmar que en su país no se separan "las razones religiosas de las jurídicas", reiteró que su "lucha desafortunadamente continuará en el exterior".

"No existe ciudadanía de segunda clase. En una república no hay cabida a poblaciones sin derechos plenos. En la república todos somos iguales. Hemos tardado nueve años y no lo hemos conseguido. A todos los que nos apoyaron queremos agradecerles, a los que siempre nos animaron a que la justicia llegaría", concluyó.

RECURSO ANTE EL TC

Ugarteche y su esposo, el mexicano Fidel Aroche, interpusieron un recurso de agravio constitucional ante el TC después de que un tribunal superior peruano anuló en 2018 la decisión judicial que ordenó el registro de su matrimonio ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Esa medida judicial de primera instancia, tomada por el Séptimo Juzgado Constitucional, fue anulada con el argumento de que la pareja presentó su recurso de amparo de manera "extemporánea".

Ugarteche y Aroche habían pedido en 2012 al Reniec la inscripción de su matrimonio, pero el organismo les negó esa solicitud porque en Perú no está legalizado el matrimonio igualitario.

DEFENSA DE DERECHOS

Después de que en 2017 se diera el primer fallo judicial a favor de la inscripción de este enlace en Perú, el Reniec apeló con el argumento de que el Código Civil peruano indica que "el matrimonio se da entre un hombre y una mujer".

Este martes, la Defensoría del Pueblo rechazó el argumento similar usado por el TC y recordó que "el Estado peruano está obligado a garantizar el derecho al matrimonio sin distinciones jurídicas por razón de su orientación sexual".

"En este contexto, reafirmamos nuestras recomendaciones sobre la protección constitucional y convencional del matrimonio celebrado por personas del mismo sexo. Nuestro compromiso será siempre por la defensa de derechos de todas las personas", remarcó.