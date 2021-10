Un futbolista de la primera división australiana sale del armario: "Ser gay y jugar al fútbol eran dos caminos que no se cruzaban"

La cultura LGTBI en el deporte va rompiendo barreras y cada vez es menos tabú, pero sigue siendo un ámbito en el que es difícil salir del armario. Más aún en el fútbol. No son muchos los jugadores que han hecho visible su orientación sexual, sobre todo en los equipos masculinos. Pero el centrocampista del Adelaide United, Joshua Cavallo (1999) ha querido romper con esta tendencia y dar un paso más allá en la visibilidad del colectivo.

En un vídeo publicado en sus redes sociales y en el que se le ve nervioso y emocionado, el futbolista australiano ha querido anunciar que es homosexual, lo que le convierte en uno de los pocos jugadores abiertamente gais. "Estaba viviendo una doble vida", explica en el vídeo, donde afirma sentirse cómodo "por fin" para hablar de ello.

"Hay algo que quiero compartir con vosotros: soy futbolista y soy gay", ha aseverado. "Ha sido un viaje largo para llegar a este punto, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir del armario", añade el joven, que lleva "seis años luchando contra" su sexualidad y se alegra de "poner fin" a esa lucha. "Crecer siendo gay y jugando al fútbol eran simplemente dos mundos que no se habían cruzado antes", asegura.

Cavallo teme que estas declaraciones puedan tener un efecto negativo en su carrera y afirma que hay otros compañeros que "viven en el silencio". Por eso quiere "ayudar a cambiarlo". "Quiero demostrar que todo el mundo es bienvenido en el fútbol y merecen ser ellos mismos", señala, "y ayudar a otros jugadores en mi situación a que no se sientan solos".

Miles de usuarios de Twitter han aplaudido su "inspiradora" decisión y han mostrado su apoyo a Cavallo. "Aquellos que realmente me conocían me han tratado siempre con cariño y me han apoyado en este camino. Estoy increíblemente agradecido por este apoyo. Gracias a mi familia y amigos. Gracias especialmente a Tommy y David por hacer esto posible y ayudarme a decir públicamente que soy gay. Gracias a la familia del Adelaide United por tratarme con el mayor respeto y aceptación. Estoy increíblemente agradecido. Feliz orgullo y vamos United", concluye.