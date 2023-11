Gusanos, gorgojos y plásticos en los menús escolares: 30 colegios riojanos exigen más calidad en los comedores

Casi una treintena de centros escolares de La Rioja han protestado esta tarde contra el sistema actual de comedores escolares. A las cuatro de la tarde, coincidiendo con la salida del alumnado de este servicio, las familias han alzado una voz unánime contra la gestión de Serunion, después de la aparición de gorgojos, larvas de gusano o restos de plásticos en los platos de comida que llegan a los niñas y niños. Este periódico contactó esta semana con Serunion, compañía también cuestionada por alguno de sus servicios en Euskadi, para recabar su comentario. “De momento, no vamos a realizar declaraciones”, señalaron.

Este miércoles por la tarde, a las puertas del CEIP Caballero de la Rosa, las familias han protestado cacerolas y pancartas en mano para defender la seguridad alimentaria en el comedor. Además, han versionado a Shakira y su tema con Bizarrap: “lo que hay en el menú no te lo comes ni tú”.

Raquel Ruiz, miembro de la comisión de comedor de FAPA Rioja y de la comisión del comedor del Consejo Escolar, ha recordado que llevan “mucho tiempo” pidiendo la cocina ‘in situ’. “Pensamos que la inversión en los cocineros es la única manera de que haya una calidad en la comida de nuestros hijos”. Así, también demandan un control diario por parte de la Administración. “Hay un gran problema en cuanto a la salud de nuestros hijos, tenemos miedo, no nos vale con que aumente el precio del menú o que supuestamente sea de calidad cuando llevamos desde FAPA año y medio lamentando diariamente que hay incidentes y que la comida de nuestros hijos no se puede comer”.

Así, desde este colegio logroñés las familias cuentan cómo cada vez se reduce más las usuarias y usuarios del comedor escolar, un descenso que se ha dejado notar especialmente este curso. “Es un servicio público y se debe de proteger para tener una conciliación en el trabajo”, ha reivindicado Ruiz.

“Gusanos, gorgojos, espinas, comida de mala calidad… no es sólo la calidad, es por un tema de salud y seguridad de los niños”, coincide Juan Carlos Anadón, uno de los padres concentrados. Así, en la misma línea, ha lamentado que las familias riojanas “están en una situación comprometida, haciendo malabares para recoger a sus hijos en vez de dejarlos en un servicio que debería ser de calidad, porque estamos hablando de Educación Pública, la idea es que la empresa que esté cumpla”. “Creemos que Serunion tiene que salir y no ser la encargada de algo tan importante como la alimentación de nuestros hijos”.

Ricard Zaldívar es secretario del AMPA del centro y miembro de la comisión de comedor de FAPA y ha probado estos menús en las pruebas y asegura que “es como una ruleta rusa. Hay días que está bien, hay días que está regular y otros que no se puede comer”. También ha criticado el sistema actual de 'mesa caliente': “la comida está mucho tiempo recalentándose”.

En el colegio Navarrete el Mudo tuvieron que cambiar las alubias previstas la semana pasada pues fue en uno de los que encontraron gorgojos. No obstante, no es un problema puntual ni nuevo: “llevamos mucho tiempo diciendo que esta empresa no cumple con los pliegos por los que se les contrato, en cuanto a respetar el menú, la calidad ni las ratios de monitores. Son protestas constantes”, denuncia el presidente del AMPA de estos centro, Juancho Rello.

“No queremos que este servicio lo lleven empresas tan grandes que no sabemos ni de donde traen la comida, queremos que sean productos de proximidad”, piden las familias. “Siempre se ha contratado el mejor precio y de aquellos polvos vienen estos lodos”, dice este padre, que advierte: “esta vez es la definitiva porque no vamos a parar”.

Las familias están expectantes ante la redacción de un nuevo pliego de contratación del servicio de comedores y agradecen haber podido participar a través de FAPA. Sin embargo, también aquí apuestan por un cambio del sistema, cocinando en el propio centro, con productos de cercanía y valores de sostenibilidad y salud para los niños y niñas. “Está demostrado que lo que de verdad garantiza la seguridad y la calidad es que se cocine en el colegio”, señalaba el presidente de FAPA a Rioja2. Actualmente, solo 15 centros escolares tienen servicio de cocina frente a 35 que se sirven del cátering de Serunion.

Rocío Roldán es madre de una niña de Infantil y asegura que vive esta situación con una “sensación terrible de intranquilidad”. El año pasado fue el primero en el centro y “fue impactante ver que un tema muy importante como la alimentación no se cuide, concantidades muy escasas, de mala calidad...” De hecho, el año pasado sacó a su hija del comedor pero este año por cuestiones de trabajo tiene que volver a dejarla “y muchos días piensas ¿qué pasará hoy?”.

También padres y madres del colegio de Villa Patro se han concentrado este miércoles antes las puertas del centro para protestar por la calidad de comida servida por Serunion en el comedor. Un miércoles más, quieren dejar constancia de su malestar y preocupación. “Las familias que hacen uso del comedor es porque no tienen otro remedio y es la única forma que tienen de conciliar la vida laboral y familiar, no hay otra opción”. Y ver que en los platos que se sirven en el comedor “han aparecido gorgojos y plásticos, nos preocupa y enfada”.

Por esta razón, y a través de estas concentraciones, quieren exigir que la empresa Serunion no se presente al nuevo pliego, algo que saben es complicado. “Si no se puede evitar que Serunion vuelva a presentarse al concurso, al menos que se cambien los criterios de adjudicación para evitar que vuelva a llevarse la contrata”.

Mientras tanto, los escolares de este centro que acuden al comedor cada día ya se han acostumbrado a revisar sus platos en busca de algo extraño “porque al final nos escuchan hablar en casa de este asunto, ven las noticias en los medios de comunicación y saben que algo está pasando con la comida que les dan en el cole”. Por esta razón, una vez terminada la concentración, han guardado los carteles porque las protestas continuarán la semana que viene.

Las novedades del nuevo pliego de comedores

La elaboración del nuevo pliego está en las últimas fases de su redacción. El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, apuntaba este martes que Educación está “muy cerca” de poder informar sobre este. Ha avanzado que tendrá condiciones “muy distintas” al actual -adjudicado hace 3 o 4 años- y que tiene “muchas deficiencias”.

Entre las novedades que podría incluir, y que ha conocido Rioja2, destacan aspectos como la división en lotes por zonas en vez de zona única como hasta ahora, con limitación para que las empresas no puedan presentarse a todas las zonas. Esta medida favorecería la proximidad de los alimentos y las elaboraciones y reduciría los tiempos que la comida pasa en los centros hasta su consumo.

Los porcentaje de valoración también se espera que cambien. Antes el precio marcaba la adjudicación mientras que el nuevo contrato valorará más la calidad. El nuevo pliego aumentará las ratios de monitores y cambiará las penalizaciones.

FAPA Rioja espera poder contar con un nuevo servicio de comedor lo antes posible, aunque puntualizan, “lo que queremos sobre todo es que el pliego este bien hecho”. Conscientes de que los trámites administrativos son lentos, no esperan tenerlo para diciembre aunque les tranquiliza que “después de diciembre se podrá renovar el actual con Serunion mes a mes por lo que una vez que se apruebe, el nuevo servicio se podrían en marcha de forma casi inmediata”.

Mientras tanto, los padres y madres seguirán protestando cada miércoles a las puertas de los colegios por un comedor escolar que de tranquilidad a las familias y asegure la seguridad y calidad que ahora no está demostrada.