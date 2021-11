La incidencia alcanza los 208 casos y los nuevos contagios superan los 10.000 por primera vez desde agosto

La incidencia acumulada ha superado este martes la barrera de los 200 casos en España y registra 208,5 casos por cada 100.000 habitantes, una nueva subida de la curva que alcanza cifras que no se veían desde principios de septiembre. El 1 de septiembre la incidencia en España era de 221 puntos, aunque en ese momento la tendencia de la curva era descendiente, mientras que ahora la tendencia es al alza. Se trata de más de ocho puntos más con respecto a este lunes, cuando el país notificó 199 casos de incidencia acumulada, aunque con diferencias notorias entre comunidades autónomas.







Navarra sigue con una tendencia al alza de la incidencia y este martes registra 588,33 casos por cada 100.000 habitantes. La sigue Euskadi, con 484,66 casos por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, Extremadura registra la menor tasa de incidencia por comunidades, con 91,54 casos por cada 100.000 habitantes. Catalunya, con 2.081 contagios; Euskadi, con 1.275; y Madrid, con 1.182 son las regiones que notifican un mayor aumento de los positivos por coronavirus este martes.







El Ministerio de Sanidad ha notificado, además, 10.261 nuevos contagios, mientras que este lunes la cifra de positivos era de 22.911 registrados tras el fin de semana. En total, 5.164.184 personas se han infectado de coronavirus. Los contagios superan por primera vez desde la última semana de agosto los 10.000 casos diarios, concretamente cuando el 25 de agosto se registraron 10.781 contagios.







Por grupos de edad, la incidencia también muestra datos muy diferentes. Mientras los menores de 12 años, que aún no están vacunados contra la COVID-19, registran la mayor tasa con 342,94 casos por cada 100.000 habitantes; las personas de 12 a 19 años registran 111,99 casos; y los mayores de 40 a 49, el grupo con una incidencia mayor de los vacunados, muestra una tasa de casi 250 puntos.







Sin embargo, aunque la incidencia y los contagios alcancen cifras vistas a finales de verano, el número de personas fallecidas por la COVID-19 es menor que en esa fecha. Este martes se ha informado de 44 decesos por la COVID-19, con lo que los fallecidos por la enfermedad desde el inicio de la pandemia ascienden ya a 88.052 personas.

Respecto a las hospitalizaciones, aumenta tanto el número de hospitalizados por la COVID-19, que llega ya a 3.847 personas, como el número de personas en UCI por la enfermedad, que son 713, una cifra que no se veía desde finales de septiembre.



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos y las muertes notificadas, los hospitalizados y los ingresados en UCI cada día y la variación en los últimos 7 días Fuente: Ministerio de Sanidad



España recibirá las primeras vacunas infantiles en dos semanas a la espera de que Sanidad las apruebe

España va a recibir las primeras vacunas pediátricas frente a la COVID-19 en la segunda quincena de diciembre a falta de que Sanidad autorice su administración a los menores de entre 5 y 12 años. Lo ha avanzado la ministra Carolina Darias en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha asumido que la Ponencia de Vacunas hará una propuesta próximamente para ampliar la vacunación a los niños y niñas con la inyección de Pfizer.

"No van a llegar antes de la segunda quincena de diciembre y no sabemos en qué cantidad", ha dicho la titular de Sanidad. La Agencia Europea del Medicamento avaló el uso de este suero la semana pasada. Se trata de una vacuna que "no necesita disolución", según Darias, y cuya pauta de administración es también en dos dosis, como la de adultos. La tasa de casos en los menores de 11 años es la más alta de todos los grupos de edad: 325 contagios notificados por cada 100.000 habitantes, según la última actualización de datos.