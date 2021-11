España recibirá las primeras vacunas infantiles en dos semanas a la espera de que Sanidad las apruebe

España va a recibir las primeras vacunas pediátricas frente a la COVID-19 en la segunda quincena de diciembre a falta de que Sanidad autorice su administración a los menores de entre 5 y 12 años. Lo ha avanzado la ministra Carolina Darias en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha asumido que la Ponencia de Vacunas hará una propuesta próximamente para ampliar la vacunación a los niños y niñas con la inyección de Pfizer.

La EMA aprueba la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años

"No van llegar antes de la segunda quincena de diciembre y no sabemos en qué cantidad", ha dicho la titular de Sanidad. La Agencia Europea del Medicamento avaló el uso de este suero la semana pasada. Se trata de una vacuna que "no necesita disolución", según Darias, y cuya pauta de administración es también en dos dosis, como la de adultos. La tasa de casos en los menores de 11 años es la más alta de todos los grupos de edad: 325 contagios notificados por cada 100.000 habitantes, según la última actualización de datos.

Sobre las medidas para frenar la variante ómicron, el Consejo de Ministros aprobará este martes la limitación de vuelos procedentes del cono sur de África. "Volvemos a retomar este tipo de medidas que van en consonancia con la Unión Europea", ha señalado Darias, que a la vez ha reconocido que la movilidad global tan importante desdibuja las fronteras y las hace difícilmente blindables. "Máximo seguimiento y máxima atención", ha glosado respecto a la nueva variante, "a la espera de que la comunidad científica nos diga si es más transmisible, si tiene más impacto en la gravedad y si hay escape o vacunal".

Además de la cuarentena obligatoria para los pasajeros procedentes de países de alto riesgo y la exigencia de una prueba negativa al margen del certificado de vacunación, la ministra ha revelado una medida más que se aplica a los viajeros que cumplen con los requisitos. A todos, según Darias, se les hace un test de antígenos al llegar al aeropuerto de Madrid. De este modo se detectó el primer caso confirmado en España de esta nueva variante, un varón de 51 años procedente de Sudáfrica que había hecho escala en Ámsterdam.

"Es fundamental la detección para hacer luego aislamiento y cuarentena y reducir la propagación", ha dicho la titular de Sanidad, que ha detallado que la persona contagiada en España con la nueva variante se encuentra con "sintomatología leve" y que hay dos casos más pendientes de que se confirme si están contagiados con ómicron. Darias también ha indicado que se está haciendo un seguimiento de todas las personas que llegan de países en riesgo e incluso de quienes llegaron al país hace más días, para detectar si, aunque sean asintomáticos, portan la variante.

La ministra insiste en priorizar la vacunación frente nuevas restricciones y asegura que el número de primeras dosis inyectadas se ha incrementado en las dos últimas semanas de 65.000 a 78.000. Darias, no obstante, no imputa este pequeño repunte en el ritmo solo al pasaporte COVID y alega "multiplicidad de factores". "Ahora hay una fecha próxima de movilidad, la Navidad", ha señalado. La administración de terceras dosis alcanza ya a 1,2 millones de personas, según la ministra, que ha reiterado el objetivo de vacunar a todos los mayores de 60 años y al personal sanitario antes de las fiestas navideñas.