La incidencia cae por debajo de los 200 casos tras una jornada con 155 fallecidos

La tasa de incidencia ha caído este viernes por debajo de la barrera de los 200 casos, un umbral del que no salía desde hace dos meses. La última vez que la incidencia a 14 días estuvo por debajo de esa barrera fue el 2 de julio. Este viernes, se ha situado en los 198,25 contagios por cada 100.000 habitantes, una bajada de 12,37 puntos con respecto al jueves. Este indicador baja este viernes en todas las comunidades autónomas.







La incidencia sigue bajando también entre los grupos de edad más jóvenes. El grupo de 20 a 29 registra una incidencia de 267 casos por cada 100.000 habitantes, tras caer 25 puntos; y el de 12 a 19 se queda en los 365, mientras que ayer estaba en los 399.







El Ministerio de Sanidad ha contabilizado 155 fallecidos en las últimas 24 horas, por los 168 registrados ayer. Es, sin embargo, un ligero ascenso con respecto al viernes, cuando se contabilizaron 139. El cómputo global de muertes con COVID durante la crisis sanitaria asciende a 84.795.

La presión hospitalaria sigue aligerándose y este viernes los hospitalizados en UCI por COVID bajan a 1.460, 30 menos que el día anterior. Con ello, la ocupación de terapias intensivas con enfermos de coronavirus se encuentra en el 15,95%, aunque Madrid y Catalunya aún rondan el 30%. Los hospitalizados en camas convencionales bajan asimismo y este viernes se contabilizan un total de 6.245 pacientes de COVID en planta.



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos y las muertes notificadas, los hospitalizados y los ingresados en UCI cada día y la variación en los últimos 7 días Fuente: Ministerio de Sanidad



Las autoridades han informado también de 6.311 nuevos contagios en el último día, por los 9.561 registrados el jueves. En total, desde el inicio de la pandemia se han infectado de COVID 4.877.755 personas.







Las comunidades que informan de más nuevos casos en el último día son Andalucía, que anota 1.117; Catalunya, con 1.085; y la Comunidad de Madrid, que añade 961 nuevos contagios a su balance.







El 80,6% de la población mayor de 12 años ya tiene la pauta completa de vacunación, es decir, ha recibido dos inyecciones de la fórmula de Pfizer, Moderna o AstraZeneca o bien una de Janssen, el antídoto monodosis.

Tras las 323.510 administradas en las últimas 24 horas, España ha puesto en total casi 66,8 millones de dosis desde el inicio de la campaña, en diciembre de 2020. Con ello, un 71,5% de toda la población está completamente inmunizada, casi 34 millones de personas, y un 77,3% ha recibido al menos la primera dosis, cerca de 37 millones de personas.

Por grupos de edad, un 94,3% de los mayores de 40 años han recibido la pauta completa y un 92,4% de ellos tiene una primera inyección.







En busca de los rezagados de la vacunación: quiénes son y cómo hacerles llegar la dosis

"Yo, la verdad, es que no me quería vacunar todavía". A Ángel, de 25 años, igual que a su hermano Helder, de 28, les quedan unos cinco minutos de espera por si les hace reacción la dosis de Janssen que les acaban de administrar. "Es que he leído muchas teorías, ¿sabes? Y quería esperar un poco más de tiempo. Pero mi papá me mandó por Whatsapp que hoy estaban por el barrio y al final me decidí", añade. El barrio es Trinitat Vella, en Barcelona, uno de los que tiene una cobertura vacunal más baja de la ciudad. Solo un 46% con pauta completa.

En la plaza más céntrica del barrio se montó este jueves un dispositivo para captar para la inyección a los que, por la razón que sea, no han respondido todavía a la llamada de la Administración. Superado el hito del 70% de población vacunada en toda España, pero sabiendo que habrá que sobrepasar el 80% para alcanzar cierta normalidad debido a la variante delta, las comunidades autónomas empiezan a desplegar estrategias como esta para llegar a los rezagados.