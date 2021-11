La jueza envía a prisión a los 12 detenidos que huyeron de un avión en el aeropuerto de Palma

La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Palma ha respaldado la petición de la Fiscalía y ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para los 12 detenidos por huir de un avión en el aeropuerto de Palma. La magistrada les ha imputado, inicialmente, dos delitos diferentes de sedición, desórdenes públicos y favorecimiento a la inmigración irregular.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes por la noche, cuando un avión procedente de Marruecos con destino a Turquía tuvo que realizar una parada por una supuesta emergencia médica en el aeropuerto de la ciudad balear. Al llegar a tierra, más de una docena de pasajeros salió del avión y huyó a través de las pistas, lo que obligó al cierre del tráfico aéreo por seguridad.

En declaraciones a Europa Press, el fiscal jefe de Baleares, Bartolomé Barceló, ha explicado que por el momento se les han imputado estos delitos, aunque se podrían derivar otros, a la espera de las declaraciones de la tripulación y que se practiquen una serie de pruebas.

Ninguno de los detenidos ha querido declarar ante el juez, a excepción del pasajero que supuestamente estaba enfermo y provocó la emergencia médica en Son Sant Joan. Se trata de una persona que ya fue arrestada en la Península en 2020 por daños y resistencia a la autoridad y fue detenido por la Policía por un presunto delito de favorecimiento de inmigración ilegal e infracción a la ley de extranjería.

Los 12 detenidos han pasado este lunes a disposición judicial. Alrededor de las 12.00 horas han llegado los seis primeros a los juzgados de Vía Alemania, acompañados de un fuerte dispositivo policial. Será el juez quien determine si procede la devolución a sus países de origen o se adopta algún otro tipo de medida cautelar, como la prisión solicitada por Fiscalía.

El resto de detenidos fueron apresados en calle Manacor, de Palma; Sa Cabaneta y Es Figueral, en Marratxí; y en las inmediaciones del aeropuerto de Son Sant Joan. Además, entre los detenidos figura también el pasajero que se fue como acompañante del supuesto enfermo y otro pasajero arrestado por desacato y agresión a la autoridad en el avión.

Orquestado a través de un grupo de Facebook

La Policía ha confirmado la vinculación del desvío del avión de Air Arabia con el grupo de Facebook llamado 'Brooklyn' formado por miles de jóvenes magrebíes dedicado supuestamente a recaudar dinero para fines sociales.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a Efe la relación del suceso con este grupo de Facebook, que en julio pasado publicó un post en el que se describe una acción muy similar a lo sucedido en el aeropuerto de Palma, donde 21 pasajeros escaparon a la carrera por las pistas. "Chicos, escuchad, la mayoría quiere emigrar. Sigan este plan: necesitamos 40 voluntarios. Todos los chicos de Brooklyn que reserven en un avión rumbo a Turquía y que sobrevuele España", se lee en este mensaje, en el que se explica que un pasajero insinuará una enfermedad y después huirán todos.

La Agencia Efe contactó con varios de sus administradores para conocer la actividad del grupo al que no se puede acceder si no se es miembro, y uno de ellos, bajo la condición del anonimato, confirmó que esa publicación la escribió Y.S., si bien argumentó que lo hizo como "una broma" y no con la intención real de gestionar una tentativa de emigración ilegal. Tras el suceso de Palma y antes de que el nombre del grupo trascendiera públicamente, Y.S. colgó en su muro de la red social un mensaje diciendo que lo sucedido demuestra que Brooklyn es "una leyenda", al que adjuntaba un pantallazo del "post" del plan publicado en julio junto a una noticia del suceso de Palma.

Horas después lo borró y cambió su foto de perfil explicando que lo hacía para no ser reconocido como el autor del mensaje. Esa publicación también la eliminó más tarde. Después, Efe lo contactó por teléfono y negó haber sido el autor y puso el acento en la vertiente social del grupo, que no está registrado como asociación legal. Vestidos con sudaderas y mascarillas negras con ese logo dorado, a sus miembros se les puede ver en un vídeo colgado en Facebook repartiendo decenas de bolsas de ropa y comida en un pueblo de las montañas y posando con los lugareños junto a una pancarta que dice: "Brooklyn. Reino de hombres".

Ahora, sus miembros niegan que el mensaje con el plan de emigración fuera en serio, aunque se muestran preocupados por él. Hay 24 personas involucradas en este suceso, de las que 12 están en busca y captura y las otras 12 han sido arrestadas, entre ellas el pasajero que simuló un coma diabético, quien fue detenido el año pasado en Marbella (Málaga) y cuenta con antecedentes penales por atentado contra la autoridad, resistencia y daños.