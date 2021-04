Madrid asegura que la situación asistencial en la región está "controlada"

Madrid, 13 abr (EFE).- El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado este martes que la situación asistencial en la región después de 4 semanas de "ligeros incrementos" está "controlada" y pide "tranquilidad" a la población.

Madrid estudia vacunar con Janssen a personas "inmovilizadas" en sus domicilios

Saber más

La Comunidad de Madrid notificó ayer lunes 496 nuevos contagios de coronavirus, 377 diagnosticados en las últimas 24 horas, cerrando así una semana que, con 13.574 positivos -provisionalmente-, es la que más casos ha concentrado en los últimos dos meses.

En declaraciones a los medios tras una visita a un centro de salud que dispone de servicio de teletraducción telefónica en 50 idiomas para pacientes extranjeros, Escudero ha señalado que "nunca" han dejado de preocuparles los datos de la pandemia y que están en una estrategia de "análisis diario".

Ha añadido que el comportamiento de la incidencia acumulada (IA), que en Madrid supera los 300 casos, tiene una traducción en la respuesta asistencial, y en este sentido, "siempre con el debido control y respeto", ha asegurado que la situación está "controlada".

Ha aseverado que el dato de que en Madrid hay un 40 % de ocupación de camas de UCI "no es cierto", porque se ha utilizado un dato de ocupación UCI "previo a la pandemia", que no está actualizado, ya que no se valora la capacidad de "elasticidad" de la región que le permite "adaptarse" a las circunstancias covid y no covid.

Sobre el estado de alarma en España que, en principio, decae el próximo 9 de mayo y que impediría prolongar algunas restricciones como el toque de queda, Escudero ha dicho que Madrid sigue sin verlo "necesario" y pide herramientas para facilitar a las comunidades establecer restricciones con "cobertura legal".

En concreto, la propuesta del PP es realizar reformas en la ley general de salud pública, la de Sanidad y la ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud, para "permitir" que las comunidades tengan capacidad de establecer restricciones "sin tener que estar bajo el paraguas del estado de alarma", ha concretado Escudero.

A su juicio, el Gobierno está "a tiempo" de hacer estas reformas legislativas para traer "seguridad jurídica" y "tomar decisiones".

Finalmente, sobre el plan que la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció en septiembre de 2020 para la mejora de la Atención Primaria, con una inversión de 80 millones de euros en materia de recursos humanos, Escudero ha dicho que está en "la fase final" y prevé presentarlo en la Mesa Sectorial este mes de abril.

Ha indicado que ha sido "un largo proceso" para que fuese un plan "lo suficientemente ambicioso y ajustado a la realidad", y no sólo está enfocado "desde el punto de vista retributivo" sino que también tiene el objetivo de que la Atención Primaria vuelva a ser atractiva para los profesionales sanitarios.