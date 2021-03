Madrid llama a la tranquilidad tras el parón de la vacuna de AstraZeneca

Madrid, 17 mar (EFE).- El portavoz de la Comunidad de Madrid y consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha llamado a la tranquilidad con la vacuna de AstraZeneca, tras la decisión del Gobierno nacional de suspenderse su inoculación durante quince días en toda España, a la espera del análisis sobre los casos de trombosis.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Ossorio ha dicho que la Consejería de Sanidad "ha montado un dispositivo" para poner en conocimiento de la Agencia Española del Medicamento "cualquier incidencia que se pueda conocer".

Esta agencia nacional las pondrá, a su vez, en conocimiento de la Agencia Europea del Medicamento, y estas dos instituciones "tienen que determinar la causa efecto de esa vacunación y esos efectos adversos que se puedan dar en determinadas personas".

"Yo me he tomado una pastilla al desayunar, la tomo todas las mañanas, y me comentan que causa efectos adversos, a lo mejor tengo más riesgo por esa pastilla que tomo todas las mañanas desde hace 5 años que con la vacuna", ha comentado Ossorio, que ha pedido "relativizar las cosas".