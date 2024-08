El Ministerio de Sanidad: “En España no hemos visto casos de mpox que se comporten diferente a 2022”

La expansión de una nueva variente de viruela del mono en África (clado I) y su potencial capacidad de traspasar fronteras ha empujado a la Organización Mundial de la Salud a declarar esta semana la emergencia sanitaria internacional. 24 horas después, Suecia comunicó que había detectado un caso compatible con este nuevo clado de mpox, sobre el que todavía hay muchas incógnitas, admite la propia OMS.

No está del todo claro cómo funciona la transmisión con esta variante ni si es más grave. Hasta el momento, se vinculaba a un contacto íntimo, sobre todo en relaciones sexuales; sin embargo, ahora la mayoría de nuevos casos en el continente africano afectan a niños y niñas. La OMS, aún con muchas cautelas por la información limitada, ha señalado que todo apunta a que es “más severa”.

Extrapolar lo que ocurre en África a España no es recomendable porque su capacidad para localizar, diagnosticar, tratar y vigilar el virus es mucho más limitada. “Las capacidades de estos países para dar una información que pueda ser comparable es complicada”, explicó el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, en una entrevista este jueves en la Cadena Ser.

El Ministerio de Sanidad ha informado de que los casos diagnosticados en España en 2024 “no se han comportado de manera diferente, con otros síntomas o distinta gravedad, a los que venimos teniendo desde 2022”.

La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) ha notificado, a 8 de agosto, 264 casos de mpox, “la mayoría de ellos en hombres y con una mediana de edad de 37 años y nacidos en España”. Aunque en el país de la Unión Europea con más casos, Gullón aseguró que España no ha tenido un “aumento de casos grande”. En 2022, cuando se declaró la primera emergencia de salud pública internacional, se detectaron 7.500. La curva consiguió aplanarse entonces con dos herramientas: vigilancia y vacunación.

¿Quién debe vacunarse en España?

Sanidad pauta el suero a todos los contactos estrechos que no hayan pasado la enfermedad (como una profilaxis posexposición) y también, de forma preventiva, a los siguientes grupos de riesgo: “Personas que mantienen prácticas sexuales de riesgo, especialmente pero no exclusivamente GBHSH (Gays, Bisexuales y Hombres que tienen sexo con Hombres); personas con riesgo ocupacional como personal sanitario en consultas especializadas en atención de ITS/VIH que atienden a personas con prácticas de alto riesgo y personal de laboratorio que manejan muestras potencialmente contaminadas con virus Monkeypox”. Se incluye asimismo al “personal que se encarga de la desinfección de superficies en locales específicos donde se mantienen relaciones sexuales de riesgo, siempre que no se pueda garantizar el uso adecuado de elementos de protección individual”.

El equipo que dirige la ministra Mónica García recordó la semana pasada que era importante completar la vacunación, compuesta por dos dosis. Solo lo habían hecho la mitad de las personas (20.000 de 40.000). El Ministerio ha elaborado una lista con los puntos para vacunarse en cada comunidad autónoma. España tiene vacunas de compras anteriores en las neveras, confirma Sanidad, aunque están pendientes de cómo evolucionan los casos por si fuera necesario adquirir más.

España participará el próximo lunes en la reunión convocada del Comité de Seguridad Sanitaria de la UE con todos los países miembros de donde saldrán previsiblemente unas recomendaciones conjuntas de cara a la nueva situación. Ese mismo día se reunirá un grupo técnico del Ministerio –formado por el Centro Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Centro Nacional de Epidemiología, Centro Nacional de Microbiología, la División de VIH y Vacunas– “para discutir las actuaciones que se deriven de la alerta”. Para el martes, finalmente, el Ministerio ha convocado a las comunidades autónomas a través de la Ponencia de Alertas con la idea de debatir si hay que cambiar medidas de vigilancia en España.

El director de la OMS Europea, Hans Kluger, ha pedido a los 53 países de la región –también se incluye Asia Central– “a reforzar la vigilancia, emitir consejos sólidos de salud pública y reforzar el acceso a las vacunas y los antivirales”. “Era solo cuestión de tiempo antes de que el Clado I de mpox, que parece ser más severo que el clado II, se detectara en otras regiones dado nuestro mundo interconectado”, apuntó en un mensaje en X, en el que también urgió a los gobiernos, a las autoridades y al público en general que no se “estigmatice ni se discrimine” a las personas y comunidades afectadas para no repetir lo que ocurrió en 2022.