Las monjas de Belorado llaman a la Guardia Civil para impedir que los periodistas las graben

La Guardia Civil ha vuelto a entrar en el convento de las clarisas de Belorado. Pocos minutos antes de la una de la tarde, una patrulla de la Benemérita se ha personado en el convento, y han entrado ante la mirada de los numerosos medios de comunicación que se encontraban allí, precisamente escuchando nuevas declaraciones de José Ceacero.

Antes de la entrada de la Guardia Civil, el cura coctelero, autoproclamado portavoz de las clarisas cismáticas, había dejado claro que las monjas no entregarán las llaves a la diócesis, como debían haber hecho antes de hoy. “Si no me las han entregado a mí que no puedo entrar, cómo se las van a entregar a otra persona”, ha aclarado.

Preguntado por RD, la diócesis aseguraba desconocer la llegada de la Benemérita, que ha abandonado poco después el cenobio por la puerta de atrás, y cuya presencia no ha sido requerida por el Arzobispado.

Desde algunas fuentes se sugiere que podrían haber sido los vecinos, quejándose el ruido de los perros procedente del criadero ilegal que mantienen las monjas, mientras que otros aseguran que han sido las propias hermanas quienes han llamado a la Guardia Civil ante la presencia de la prensa en el interior del recinto, una versión que es la que parece imponerse.

Noticia publicada en Religión Digital