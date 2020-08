Un nuevo estudio avala que los anticoagulantes reducen la mortalidad de pacientes con coronavirus

Los fármacos anticoagulantes son eficaces para reducir la mortalidad en enfermos de COVID-19, ya que son eficaces para prevenir dolencias mortales relacionadas con esta dolencia, como los ictus o los infartos. Un estudio liderado por el cardiólogo español Valentín Fuster en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y el hospital Mount Sinai de Nueva York ha confirmado que los pacientes a los que se les suministran este tipo de medicinas tienen alrededor de un 50% más de posibilidades de sobrevivir frente aquellos a los que no se les aplica el tratamiento. Además, los que toman anticoagulantes tienen un 31% menos de posibilidades de ser intubados.

La supervivencia de pacientes con COVID-19 ha mejorado por tratamientos que no son efectivos contra el coronavirus

El estudio, publicado este miércoles por The Journal of the American College of Cardiology, analiza las autopsias de 26 fallecidos por COVID-19. En 11 de ellos se observó que habían muerto por complicaciones derivadas de trombos, ya sea pulmonares, cardíacos o cerebrales. Esta es una de las complicaciones más comunes de esta enfermedad, tal y como se explica en este artículo de ElDiario.es.

Los anticoagulantes son eficaces porque son fármacos que previenen la formación de coágulos e impiden que los que ya existen puedan hacerse más grandes y causar colapso en las venas, arterias o el corazón. Por tanto, son medicamentos eficaces para frenar la mortalidad del virus porque este ataca a muchos de los pacientes por ahí, formando coágulos en el interior de los vasos sanguíneos.

Al ser una de las causas más comunes de muerte relacionada con la COVID-19, ya se habían hecho estudios para comprobar la eficacia de los anticoagulantes. El nuevo estudio viene a confirmar lo que ya se apuntaba el pasado mes de mayo con una muestra de casi 3.000 pacientes en los que se observó unos mejores resultados en aquellos a los que se le aplicaba este tipo de tratamiento. En este nuevo estudio la muestra se ha ampliado a 4.389 positivos por coronavirus en cinco hospitales distintos entre los meses de marzo y abril, con resultados que apuntan en la misma dirección.

Solo a un 10,6% de los pacientes, 467 individuos, fue necesario intubarlos. La diferencia entre el uso de distintos tipos de anticoagulantes no fue significativa, ya que los que tomaban anticoagulantes terapéuticos tenían un 31% menos de posibilidades de intubación, un porcentaje que descendía mínimamente hasta el 28% menos de posibilidades para aquellos a los que se les suministró anticoagulantes profilácticos.

Es importante destacar que estos tratamientos no son efectivos contra el coronavirus, sino para las complicaciones que se derivan de la enfermedad. La comunidad científica está volcada en buscar una cura o tratamiento eficaz, pero hasta entonces, este tipo de estudios nos ayudan a encontrar la manera de reducir el número de fallecimientos.