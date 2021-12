La Conferencia Episcopal ofrece a los obispos investigar los abusos del informe del Papa “si lo ven necesario”

Una semana después de la publicación del informe entregado al Papa con 251 nuevos casos de abusos sexuales en la Iglesia española, y después de denunciar "falta de rigor" en la investigación de El País, los obispos comienzan a reaccionar. El portavoz de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, ha confirmado a elDiario.es que desde el pasado viernes ha comenzado a enviar una nota a las diócesis y congregaciones religiosas implicadas en el dossier sobre casos de pederastia.

"Al tener conocimiento del informe, lo hemos trasladado a las diócesis, sugiriendo, si lo ven necesario, ponerse en contacto con El País. Lo mismo hace la Conferencia de Religiosos (Confer), a quienes hemos enviado la parte del informe que afecta a religiosos, un 77%", ha destacado Argüello en conversación con este medio. El portavoz episcopal añade que la CEE "ofrece un servicio de coordinación y comunión" y recuerda que no es un ente "que pueda ordenar nada" a obispados o congregaciones. "Es injusto decir que los religiosos sí investigan y los obispos no", lamenta Argüello. El portavoz defiende que "investiga cada congregación y cada diócesis, no la CEE ni la Confer".

El informe, de 385 páginas, fue entregado el pasado 2 de diciembre al Papa y también al presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, que, según ha podido saber elDiario.es, ordenó a la Secretaría General que remitiera la información referente a cada organismo implicado: según El País, 31 diócesis y 31 congregaciones. Algunas de ellas ya se han puesto en contacto con el diario de PRISA. Respecto a las diócesis, solo hay constancia de que lo haya hecho el Obispado de Zamora, cuyo titular, Fernando Valera, fue el primer obispo en anunciar que abriría una investigación histórica sobre los abusos en su diócesis.

Investigar caso a caso

"En los últimos 30 años hay denuncias que afectan a siete diócesis. De los últimos 20 años hay dos denuncias: a un laico y a un sacerdote desconocido", concluye el portavoz episcopal, quien insiste en que "mantenemos nuestro criterio refrendado por todos en la última Plenaria de investigar caso a caso y de seguir promoviendo propuestas formativas que ayuden y protocolos de actuación de colaboración con la justicia ante posibles nuevos casos, pues el mal no desaparece del misterio de la libertad humana, ni en la Iglesia ni fuera de la Iglesia".

Más allá de la sensación, instalada en el Episcopado español, de una cierta "persecución" por parte de los medios en lo que tiene que ver con la lucha contra la pederastia clerical, parece que la Conferencia Episcopal ha comenzado a reaccionar y a poner en marcha el mecanismo de apoyo e información a las diócesis para que investiguen las denuncias y traten de hacer justicia con las víctimas.

