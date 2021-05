Observatorio de médicos "suspende" la gestión de la pandemia en Madrid

Madrid, 2 may (EFE).- El Observatorio Actuar Covid, integrado por varios colectivos de médicos, ha puesto un suspenso a la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, que ha sufrido un 50% más de exceso de mortalidad, un 31% ma´s de personas contagiadas, un 97% ma´s de ingresos en hospitales y un 60% ma´s de ingresos en UCI por covid que otras regiones, según datos oficiales.

La gestión de la pandemia del Gobierno regional ha sido "muy deficiente", en concreto, "la segunda peor de las diecisiete comunidades autónomas", asegura el Observatorio tras realizar un análisis comparativo con otras regiones empleando datos del Ministerio de Sanidad y una serie de indicadores como "incidencia acumulada, trazabilidad, positividad de pruebas, ingresos hospitalarios e ingresos en UCI".

Según el Observatorio Actuar Covid, la respuesta en las residencias de mayores ha sido "especialmente negativa", con una mortalidad "un 53% mayor de la que correspondería" respecto a la media española, por "la excesiva dimensio´n de las residencias, la gestio´n privatizada, la falta de medios y formacio´n especi´fica de los profesionales y la descoordinacio´n con el sector sanitario", indican estos médicos en un informe.

También, indica el Observatorio, han sido "muy deficientes" la vigilancia epidemiolo´gica, la deteccio´n y seguimiento de casos y contactos, las medidas de aislamiento y su control, la comunicacio´n a la sociedad, la coordinacio´n en la aplicacio´n de las distintas medidas, agravados por deficiencias de los sistemas de informacio´n que "no han permitido un ana´lisis preciso para la toma de decisiones".

Durante este an~o, agregan, la Atencio´n Primaria "no ha sido reforzada, teniendo que soportar una enorme sobrecarga asistencial sin medios suficientes", al igual que los hospitales y las UCI, sin un refuerzo de medios humanos y te´cnicos. "A pesar del trabajo y de la gran dedicacio´n de los profesionales, la calidad de la atencio´n a los pacientes no-covid se ha visto deteriorada", afirman.

"De los 2.162,79 millones de euros asignados por el Gobierno de Espan~a a la Comunidad de Madrid para gastos sanitarios extraordinarios por la covid-19, no se han destinado a sanidad 528,29 millones de euros", casi la cuarta parte del fondo Covid estatal que se ha dedicado "a otras finalidades no sanitarias, lo cual es muy grave teniendo en cuenta las importantes necesidades no cubiertas", precisan.

Entre los gastos realizados en sanidad, "muchos no se conocen, pero algunos de los que se conocen son muy ineficientes, como el hospital Zendal, los macrocentros de vacunacio´n, la externalizacio´n de camas UCI o los cribados masivos poblacionales".

La Comunidad de Madrid tiene hoy, tras un an~o de pandemia, la tercera peor incidencia acumulada y la peor tasa de ocupacio´n de camas y de UCI de todas las comunidades autónomas, subraya el Observatorio Actuar Covid.

El Observatorio defiende, entre otras propuestas, acelerar la vacunación, reforzar la Atención Primaria, contratar suficientes rastreadores, reforzar las unidades de Salud Pública y las de Apoyo de Trabajo Social y aumentar la capacidad para hacer pruebas diagnósticas de infección activa.

También reclaman garanti´as para que los casos positivos se ai´slen y los contactos estrechos guarden cuarentena; una optimización de los hospitales públicos, un plan de contingencia continuado en residencias de mayores, y planes de contención de la infeccio´n en establecimientos docentes.