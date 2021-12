Sanidad y las comunidades estudian esta tarde recortar el aislamiento de los contagiados de COVID

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que "esta tarde" el Consejo Interterritorial de Salud tomará una decisión sobre si se reduce el aislamiento de los positivos de COVID de diez a cinco días, en línea con lo establecido en países como Estados Unidos.

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo durante su comparecencia ante los medios de comunicación para presentar el informe de rendición de cuentas del Gobierno correspondiente a 2021. "Seguimos trabajando y tomando medidas. Eso es lo que está haciendo el Gobierno en ese ejercicio de cogobernanza para hacer frente a la pandemia", ha señalado Sánchez.

Más allá de una fecha para establecer esta medida, Sánchez se ha remitido a la Ponencia de Alertas, que se ha reunido esta mañana sin haber alcanzado ninguna conclusión sobre esta cuestión, y a la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial de Salud, en el que se junta el Ministerio de Sanidad, con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas. La primera cita, de la Comisión de Salud Pública, está reunida desde las 14.00 de esta tarde. En este encuentro, de los directores generales de salud de las comunidades con el ministerio, no está incluido específicamente este asunto en el orden del día, aunque sí hay un punto genérico sobre protocolos, informa Iker Rioja. Esto no quiere decir que no se vaya a tomar alguna decisión al respecto, cuestión que fuentes comunitarias ven "probable".

Si se realiza alguna recomendación en esta comisión, tendrá que validarla más tarde el Consejo Interterritorial de Salud, cita que reúne a los consejeros autonómicos con la ministra, Carolina Darias, hecho que se da por descontado toda vez que ambos órganos están formado por las mismas administraciones pero en diferentes niveles.

La decisión sobre si acortar el aislamiento de quienes se hayan contagiado de coronavirus, que hasta ahora es de diez días en nuestro país, planea en España desde que Estados Unidos decidiera el lunes tomar una decisión en este sentido. Los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomendaron recortar el periodo de aislamiento de diez a cinco días para los contagiados de COVID-19 sin síntomas o aquellos sin fiebre cuyos síntomas se resuelven pasado este tiempo.

Tras esta recomendación, algunas comunidades, como Madrid, consideraron que esta decisión era "razonable" y la trasladaron al Ministerio para su estudio en la reunión de este miércoles. El primero en hablar del tema públicamente fue el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, que dijo además ayer, en rueda de prensa, que dado que esta ola es diferente a las anteriores, será necesario ir readaptando las medidas.

"Vacunados, prevenidos y con otros datos hospitalarios, el Covid debe empezar a ser tratado "de otra manera", refrendó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "El panorama de decisiones en la pandemia y las que aporta esta variante son diferentes por las características clínicas y epidemiológicas de ómicron", manifestó.

El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, también se mostró a favor de reducir las cuarentenas en los contactos estrechos sin síntomas. Aguirre ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno andaluz que la variante ómicron provoca más contagios, pero con menos incidencia clínica".

Entre las voces que se han unido a la petición está la del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, para "conciliar la lucha contra el COVID" pero a la vez "hacer posible que no paremos la economía". Revilla ha afirmado que es una medida "de sentido común" porque en este momento la pandemia es "mucho más leve" que hace unos meses y "soportable" dado que gracias a las vacunas ya "no hay una presión hospitalaria alta".

También la consellera de Salud y Consumo de Baleares, Patricia Gómez, se ha mostrado a favor de la medida, siempre en base a las evidencias científicas, de reducir estos aislamientos, aunque no hasta los cinco días. Gómez, que ha recalcado que se trata de un posicionamiento personal, se ha mostrado partidaria de una reducción de las cuarentenas hasta, por ejemplo, siete días en vez de los diez actuales.