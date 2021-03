Sanidad y las comunidades pactan cerrar en Semana Santa y el puente de San José

El Consejo Interterritorial de Salud que reúne a la ministra de Sanidad con todos los consejeros autonómicos de la rama ha ratificado el acuerdo para prohibir los traslados entre comunidades durante Semana Santa y un toque de queda común finalmente a las 23:00. La decisión aboca a España a la segunda Semana Santa consecutiva, tras la de 2020, sin movilidad interna ni turismo como prevención de la expansión de la COVID-19. Carolina Darias también ha pactado que las reuniones no sean de más de 4 personas si son en interiores y de 6 en exteriores. En espacios privados deberán limitarse a convivientes. Se aplica en toda España menos en Canarias y Baleares y se extiende a la festividad de San José en las comunidades en las que el día 19 de marzo es no laborable (Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, Extremadura, Galicia, País Vasco y Comunidad de Madrid). Las medidas para Semana Santa estarán vigentes del 26 de marzo al 9 de abril, las de San José del 17 al 21 de marzo.

La Comunidad de Madrid ha votado en contra del pacto y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha manifestado que no lo acata y que no van a cerrar Madrid. Pero la ministra ha remarcado que es un acuerdo de "obligado cumplimiento". Ruiz Escudero no le ha manifestado esta intención durante la reunión, ha aclarado la ministra Darias. Catalunya se ha abstenido en la votación y todas las demás comunidades han votado a favor.

Se trata de un documento de mínimos. En el acuerdo se ha incluido que “aquellas comunidades que se rijan por medidas más restrictivas que las contempladas serán las que decidan la conveniencia o no de flexibilizarlas teniendo en cuenta que ello supondría una modificación de los hábitos establecidos hasta ahora y que están siendo cumplidos por la ciudadanía”. Es decir, las comunidades que así lo vean conveniente podrán mantener el toque de queda a las 22:00, pero lo máximo en esos periodos temporales será a las 23:00. Catalunya ya ha comunicado que lo hará así. El documento también especifica que las comunidades no deberán flexibilizar las medidas que tengan vigentes durante las dos semanas previas a este periodo incluso aunque la tendencia siga favorable. Es decir, desde este próximo 12 de marzo.