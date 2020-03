Confinado durante días por COVID-19: "Es surrealista, llevo encerrado un semana sin saber si estoy infectado"

Juan (nombre ficticio) estudia en Madrid y llegó de Bolonia a su casa del sur de la Comunidad el lunes 24 de febrero. Al día siguiente notó fiebre y tras llamar al 112 "me dijeron que me quedara en casa a esperar a hacerme las pruebas y así lo hice". La Consejería de Sanidad tardó casi cinco días en visitarlo. Este lunes no había recibido los resultados. "Es surrealista. Llevo encerrado una semana sin saber si estoy infectado".

Después de avisar a los servicios sanitarios, "Salud Pública me llamó dos veces al día siguiente y el miércoles también. El jueves alguien del departamento me indicó que ese día vendrían a tomarme las muestras". Pero no ocurrió. A partir de entonces, relata Juan, tuvo que ser él quien se pusiera en contacto con los servicios sanitarios.

"El viernes" –a los cuatro días de comenzar su autoaislamiento– llamé yo de nuevo al 112 al ver que no nadie venía ni me contactaba. Les dije que si no me atendían iba a terminar por acudir al hospital así que me contestaron que la situación no era normal y que me colocaban en lista de prioridad".

Los técnicos se acercaron a tomarle muestras un día después, el sábado 29 de febrero. "Tras esperar el sábado, y ver que el domingo no recibía información, insistí en Salud Pública. En el 112 ya me dijeron que no podían hacer nada. Desde el jueves nadie me contactaba".

Este lunes, Juan ha repetido su rutina de llamadas para obtener un resultado. "He telefoneado a Salud Pública de mi área que está en Leganés". Una vez más, "no sabían nada. Les he terminado por decir que no iba a seguir en casa porque vivo solo y necesito ir a la compra". Al final "alguien me ha llamado para darme la razón y asegurar que no era razonable tanta espera. Que iban a priorizar mi análisis, pero ha pasado todo el día [lunes 2 de marzo] y nada".

El caso de Juan no es el único. Otros potenciales infectados se han quejado por la demora de días en obtener un diagnóstico en la Comunidad de Madrid. En la Consejería de Sanidad se ciñen a insistir en que "estamos haciendo todo lo posible. Vamos a atender a todo el que lo necesite y tratamos de agilizar las pruebas".

"Yo no creo que sea algo de los profesionales. Ellos están intentando hacer el trabajo, pero da la impresión de que hay descoordinacion en la Consejería porque esto no está pasando en otras comunidades autónomas", concluye Juan, que sigue aguardando que le digan si tiene o no COVID-19.