La Comunidad de Madrid confirma la muerte de 17 personas en una residencia de mayores por un brote de coronavirus

Una residencia de mayores de Madrid ha sufrido un brote de coronavirus que se ha saldado con 17 personas fallecidas, ha confirmado la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a última hora de la tarde. La empresa que gestiona el centro pertenece a la red concertada regional pero hasta el momento el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se negaba a ofrecer datos sobre la situación y delegaba en el Ministerio de Sanidad para recabar esa información.

Según los datos oficiales, públicos después de horas de opacidad, 15 residentes fallecieron en el centro desde el pasado viernes. Otros seis positivos fueron trasladados al Hospital Clínico y de ellos, dos han muerto. La Consejería de Sanidad ha aportado mascarillas y medicamentos al centro pero no personal, confirman fuentes oficiales. En la residencia solo hay un médico por las mañanas, según el testimonio de varios personas con familiares en el centro.

Esta tarde, y tras saltar la situación a los medios de comunicación, el abogado de Monte Hermoso ha remitido una carta a los familiares, adelantada por Europa Press, en la que les informa de que podrán hablar con sus allegados a partir de ahora directamente. "Todo el personal de la residencia está trabajando sin descanso para conseguir solventar la crisis sanitaria actual", señala la carta.

"Los están dejando abandonados. En la residencia nos dijeron que durante toda una semana solo habían sacado a cuatro abuelos que necesitaban respiración asistida al hospital", relata Alberto (nombre ficticio), cuya abuela reside en este centro, ubicado cerca de la Casa de Campo y gestionado por Monte Hermoso Servicios Sanitarios. El grupo tiene además otro centro similar en Cercedilla. La ultima información que recibió, cuenta, fue el pasado sábado: 70 contagios de 130 residentes. "Ese día murieron cuatro personas. Nos lo dijo la persona que cogía el teléfono porque rompió a llorar", cuenta.

Los residentes en Monte Hermoso comparten habitación. En los casos de contagiados, aseguran los familiares, la dirección los está aislando pero no saben cómo. "Imagino que estarán todos en un planta, pero pensamos que eso es difícil. Es una residencia pequeña", apunta Alberto.

El sindicato MATS alertaba este martes de la falta de material de protección de los trabajadores de las residencias. "Igualmente vergonzosa es la negativa a incrementar las plantillas con personal sanitario y no sanitario, como el personal auxiliar, encargado de la limpieza y la higienización de las instalaciones". MATS denuncia en un comunicado que a los directores les obligan " a trabajar sin mascarillas para no alarmar a los residentes", que los empleados llevan "mascarillas que obligan a usar varios días" y que utilizan "batas que no reúnen las condiciones que marcan los protocolos". "Las cargas de trabajo y el estrés son inasumibles", añade el sindicato, por "plantillas reducidas hasta el colapso".

Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad, 355 personas han fallecido por coronavirus en la Comunidad de Madrid y la cifra de contagios certificados con una prueba asciende a 4.871. Son el 43,6% de todos los infectados que hay en España.