Asiste virtualmente al festival de cine sobre progreso sostenible, Another Way Film Festival

Vuelve Another Way Film Festival, el festival de cine sobre progreso sostenible que este año celebra su sexta edición bajo el lema "Sorprendamos al futuro".

El festival, que tendrá lugar del 22 al 29 de octubre, presenta una programación cinematográfica estimulante, provocadora y vanguardista. La componen 31 títulos repartidos entre documentales, películas de ficción y cortometrajes con temáticas como el cambio climático, la relación del ser humano con la naturaleza, los derechos humanos y el conflicto existente entre tradición y modernidad.

De esta extensa programación, el festival ha seleccionado 10 títulos que se proyectarán desde la plataforma online del propio festival. Incluyendo la película que inaugurará esta nueva edición el jueves 22 de octubre. Se trata del estreno nacional de Newtopia del director Audun Amundse. Un fascinante relato sobre un mundo en extinción, una conmovedora y divertida historia, con la amistad como trasfondo, sobre nuestro pasado y futuro. Durante 15 años el director acompañó al chamán Aman Paksa por la jungla de Indonesia y mientras documentaba los momentos más cruciales de este abrumador cambio cultural se convertía en parte de su clan. Los otros nueve títulos que también incluye la Sección Oficial de la programación online son Golden Fish African Fish, Smog Town, A New Era, Res Creata Humans and Others Animals, Earth Seen From the Heart, Once You Know, Érase una vez en Venezuela Congo Mirador, Slow News y Spears From All Sides.

Si quieres asistir al festival de cine sobre progreso sostenible tan solo tienes que rellenar el siguiente formulario antes del viernes 16 de octubre. Podrás conseguir uno de los 10 abonos que sorteamos entre los socios y socias de elDiario.es. Estas son todas las películas que podrás ver de la programación. ¿A qué esperas para participar?

¡Suerte!