Consigue abono para el Festival 'Animario'

El Festival Internacional de Animación Contemporánea de Madrid 'Animario' celebra su primera edición con el equipo de Cineteca Madrid, Matadero Madrid y Carolina López especialista en la materia. La temática de esta edición girará en torno al tema 'Imaginar lo real, crear lo inimaginable' donde recorrerán la relación entre la animación y el cine documental a través de una serie de películas y cortos donde convergen ambos géneros.

Entre los largos escogidos se encuentran los multipremiados The Breadwinner, de Nora Twomey, basada en el superventas de Deborah Ellis; Have a Nice Day , de Liu Jian; Tehran Taboo , de Ali Soozandeh; y Un día más con vida , de Raúl de la Fuente y Damian Nenow. La selección de cortometrajes incluirá títulos como The Burden, de Niki Lindroth von Bahr, el trabajo en stop motion más premiado del último año; Simbiosis carnal, de Rocío Álvarez, o La Chute , de Boris Labbé.

Contarán también con la presencia del Festival de Animación Contemporánea de Ciudad de México como festival invitado, y con el National Film Board of Canada como referente audiovisual independiente y vanguardista.

Durante estos tres días de festival podrás acudir y tener acceso a más de 25 actividades (espacios de formación con escuelas de animación, talleres y creación de personajes), puedes consultar toda la programación aquí.

