Los parlamentos británico y canadiense se unen para exigir a Zuckerberg que explique la desinformación en Facebook

El Parlamento británico y la Casa de los Comunes canadiense han exigido este miércoles al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que acuda a una "sesión conjunta especial" con representantes de ambas cámaras y ofrezca información sobre los diferentes escándalos que han rodeado a su plataforma este 2018.

Se trata de una decisión excepcional. Los diputados británicos y canadienses, que comparten a la reina de Inglaterra como jefa de Estado, no se habían reunido nunca para celebrar una conferencia de este tipo. La decisión llega a consecuencia del fracaso de los comités que están investigando la desinformación en cada cámara para conseguir que Zuckerberg declare ante sus miembros. La sesión tendrá lugar el 27 de noviembre en el Palacio de Westminster (Londres).

"Nunca se ha celebrado una audiencia conjunta como esta. Dado su objetivo auto-declarado de "arreglar" Facebook y prevenir el uso maligno de la plataforma en los asuntos mundiales y el proceso democrático, nos gustaría darle la oportunidad de comparecer en esta audiencia", instan a Zuckerberg en un comunicado ( PDF) los presidentes del Comité para lo Digital, la Cultura, los Medios y el Deporte británico, Damian Collins; y el de Acceso a la Información, Privacidad y Ética canadiense, Bob Zimmer.

For the first time, Parliamentarians have joined together to call for Mark Zuckerberg of @facebook to give evidence. Our Chair @DamianCollins and @bobzimmermp have jointly written to him today calling him to appear at the @ukparliament on 27th November. https://t.co/BRzLtlxhtE