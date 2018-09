El Parlamento Europeo da luz verde a los filtros de contenido y el canon AEDE de la directiva sobre copyright

El Parlamento Europeo ha dado luz verde este miércoles a la directiva sobre copyright, que incluye los criticados filtros de contenido y una norma similar al canon AEDE elevada a nivel comunitario. Estas dos propuestas del Partido Popular Europeo se han aprobado por amplia mayoría gracias al voto a favor del grupo socialista. Han votado en contra el grupo de los Verdes y la Izquierda Unitaria.

El período de reflexión abierto por la Eurocámara el pasado julio, cuando bloqueó el avance del texto espoleada por las masivas protestas en las redes, apenas ha servido para cambiar la propuesta original. La enmienda que implica la instauración de los filtros de contenido que ha salido adelante solo libera de su aplicación a las aplicaciones y herramientas más pequeñas; las demás serán responsables de controlar todo lo que sus usuarios suben a la red para que no incluya violaciones de copyright, lo que implica un monitoreo masivo.

En el caso del canon AEDE a nivel europeo, el Parlamento ha abierto el camino para que una norma similar se implante en todos los países de la Unión. Es una medida impulsada desde Alemania y España, pese a que en ambos países su efectividad ha sido dudosa. Se basa en permitir a los editores de medios de comunicación el cobro de una tasa por citar fragmentos de sus informaciones y enlazar a sus contenidos. Amenaza directamente la actividad de los agregadores de noticias como Menéame, y es la responsable del cierre de Google News en España por su negativa a pagar por los enlaces.

La propuesta de directiva sobre copyright que ha recibido luz verde hoy pretende renovar el marco normativo actual, que data de 2001, antes de la democratización del uso de Internet y la irrupción de multitud de herramientas digitales que permiten a los usuarios subir contenidos a la red. Los eurodiputados partidarios de reforzar los derechos de autor ante esta nueva situación defienden que estas plataformas se enriquecen con el tráfico que generan los contenidos con copyright que suben sus usuarios, sin compartir sus beneficios con las entidades que poseen sus derechos de reproducción.

Article 13 vote: The European Parliament endorses #uploadfilters for all but the smallest sites and apps. Anything you want to publish will need to first be approved by these filters, perfectly legal content like parodies & memes will be caught in the crosshairs #SaveYourInternet pic.twitter.com/bTEtXRS3qx