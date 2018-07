La Eurocámara rechaza avanzar en la reforma del copyright tras las intensas críticas en las redes

La Eurocámara ha rechazado este jueves seguir adelante en las negociaciones de la reforma de la directiva sobre derechos de autor. El Pleno ha ordenado volver a iniciar en septiembre sus conversaciones internas sobre un texto muy cuestionado, principalmente por dos de las medidas que incluía: un filtro de contenidos para evitar que nada de lo que se suba a la red viole el copyright y un canon AEDE a nivel europeo (artículos 13 y 11 del texto). 318 eurodiputados han votado en contra, 278 a favor y 31 se han abstenido.

El pasado 20 de junio el Comité de Asuntos Jurídicos de la cámara aprobó esa misma propuesta de reforma, planteada en origen por la Comisión Europea. El visto bueno de este Comité encaminó el texto a la última fase de la negociación: un diálogo entre las tres instituciones comunitarias (Parlamento, Comisión y Consejo europeos) para cerrar el texto definitivo. No obstante, la decisión del Comité de Asuntos Jurídicos debía ser refrendada por el Pleno, algo que no ha ocurrido.

En septiembre será el Pleno del Parlamento el que deberá volver a debatir sobre la directiva propuesta, con la posibilidad de incluir cambios en su articulado.

La decisión se ha tomado en medio de un intensísimo debate en las redes sociales, en el que los promotores de la propuesta han intentado defenderla de las críticas de la comunidad digital. En este último grupo se han integrado voluntariamente académicos, un nutrido grupo de los pioneros que dieron forma a las tecnologías que hacen posible Internet, la Wikipedia, más de 150 organizaciones de defensa de los derechos fundamentales en red e incluso el relator de Naciones Unidas para la Libertad de expresión, David Kaye.

Kaye reconoció que estaba "seriamente preocupado" por la posibilidad de que el filtro de contenidos "establezca un régimen de monitoreo activo y censura previa del contenido generado por el usuario". Para el relator de la ONU, esto eleva la posibilidad de instaurar la censura previa censura, mecanismos de reparación de derechos ineficaces, así como depositar una carga desproporcionada en organizaciones sin fines de lucro y pequeños proveedores de intercambio de contenido.

Los críticos han promovido una gran campaña de concienciación sobre los peligros de la directiva y han llamado a los ciudadanos a ponerse en contacto con los eurodiputados para mostrarles su disconformidad.

Great success: Your protests have worked! The European Parliament has sent the copyright law back to the drawing board. All MEPs will get to vote on #uploadfilters and the #linktax September 10–13. Now let's keep up the pressure to make sure we #SaveYourInternet! pic.twitter.com/VwqAgH0Xs5