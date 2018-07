Esto es lo que han votado los eurodiputados españoles sobre la directiva de copyright

Los eurodiputados del PP y del PSOE han votado este jueves a favor de la reforma de la directiva de los derechos de autor. IU, Podemos, Equo, Esquerra, Ciudadanos, PDeCat, PNV y uno de los dos eurodiputados independientes (ex UPyD) han votado en contra. Tanto el grupo del Partido Popular Europeo como el Socialista habían dado libertad de voto a sus miembros dado el gran debate suscitado en torno al texto, tras haberlo apoyado en el Comité de Asuntos Jurídicos dos semanas atrás.

No obstante, los eurodiputados españoles de ambos partidos han intentado que la directiva propuesta saliera adelante. Los votos de sus compañeros de grupo de otros países han sido claves para que finalmente no fuera así, especialmente en el grupo Socialista, que se ha partido por la mitad.

A estos votos españoles se ha sumando el de uno de los diputados independientes que salieron de UPyD, Enrique Calvet, según el acta oficial de las votaciones que han tenido lugar en esta sesión plenaria.

This is how your representatives voted today:

+ = in favour of the ©️ text with #Uploadfilter and #LinkTax

- = in favour of a full plenary debate and possibility to vote on changes in the 2nd week of September

0 = Abstention #SaveYourInternet https://t.co/I0PFoesB5H (p. 7) pic.twitter.com/tmqHZGNiOm