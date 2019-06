Ubisoft presume de "Watch Dogs: Legion" en la E3

"Watch Dogs: Legion", un título en el que el usuario debe unirse a "La Resistencia" para liberar a un Londres bajo la tiranía, fue este lunes el máximo atractivo del evento de Ubisoft en la E3, la feria de videojuegos más importante del mundo y que comienza este martes en Los Ángeles.

The Orpheum Theatre, uno de los auditorios más prestigiosos de la ciudad californiana, acogió la conferencia oficial de Ubisoft, compañía que, junto a otros gigantes de la industria como Microsoft o Electronic Arts, ha aprovechado los días previos a la E3 para revelar algunos de sus planes para el futuro inmediato.

"Creo que los videojuegos tienen un impacto positivo en todos nosotros y en nuestro mundo", dijo Yves Guillemot, consejero delegado y cofundador de la desarrolladora francesa.

"Nuestra intención es crear juegos que te harán más fuerte y feliz en tu vida. Cuando juegas juegos de Ubisoft, esperamos que pases momentos valiosos con tu familia y amigos y que conozcas a nuevas personas inspiradoras, que aprendas más de ti mismo y que tomes una nueva perspectiva del mundo y ayudes a darle forma. A los que jugáis nuestros juegos, gracias por vuestro amor", añadió.

La de Ubisoft suele ser una de las conferencias más esperadas por los fans de la E3, ya que suele apostar por eventos divertidos, sorprendentes y desenfadados.

La presentación de este año llegaba, además, con el interés de saber qué tenía preparado puesto que, por ahora, no hay planes en el horizonte de su exitosa saga "Assassin's Creed", y, por otro lado, habían circulado en la red rumores de una nueva entrega de "Splinter Cell", que finalmente no se concretaron hoy.

Así, el foco de Ubisoft estuvo muy centrado hoy en "Watch Dogs: Legion", videojuego de acción que continúa la serie iniciada por "Watch Dogs" (2014) y "Watch Dogs 2" (2016) y que se pondrá a la venta el 6 de marzo de 2020.

Con un espectacular tráiler y varios minutos de juego real, Ubisoft mostró hoy el ambiente oscuro en el que se mueve "Watch Dogs: Legion", con un Londres amordazado y en el que sus ciudadanos están completamente vigilados.

Una de las claves de este título es que el jugador podrá adoptar la personalidad de diferentes miembros de "La Resistencia", e incluso reclutar a nuevos integrantes, para lograr la libertad de la ciudad, ya sea un joven y despistado hacker o una sorprendente anciana con habilidades mortales de lo más precisas.

Otro punto destacado de la conferencia de Ubisoft fue "Ghost Recon Breakpoint", videojuego de acción centrado en comandos militares que llegará a las tiendas el 4 de octubre.

"Ghost Recon Breakpoint" dejó, además, una de las imágenes más llamativas del evento cuando el actor Jon Bernthal ("The Punisher"), que presta su voz a este juego, se presentó hoy acompañado de su perro.

No fue la única sorpresa que tenía guardada Ubisoft para su conferencia, que comenzó hoy con un grupo de cámara y una coral interpretando temas del tour Assassin's Creed Symphony que está llevando en directo y a todo el mundo la banda sonora de estos videojuegos.

También hubo un grupo de bailarines que salió al escenario para celebrar con una colorida coreografía el lanzamiento de "Just Dance 2020", que marcará el décimo aniversario de estos videojuegos sobre baile.

"Rainbow Six Quarantine", "Roller Champions" y un modo de creación de historias para "Assassin's Creed Odyssey" tuvieron asimismo su cuota de protagonismo en un acto que cerró "Gods & Monsters", un nuevo juego inspirado en la mitología griega y que se lanzará el próximo 25 de febrero.

Ubisoft dedicó además varios minutos a sus colaboraciones con la ficción audiovisual como "Mythic Quest: Raven's Banquet", una serie de televisión para Apple TV+ que, con el protagonismo de Rob McElhenney ("It's Always Sunny in Philadelphia"), parodia la industria de los videojuegos.

Y también anunció que la película inspirada en "The Division", cuyo reparto encabezan Jessica Chastain y Jake Gyllenhall, se estrenará en Netflix.

Por último, Ubisoft desveló Uplay+, un servicio de suscripción de juegos para PC y que posteriormente también estará disponible en Stadia, la plataforma de ocio digital por "streaming" de Google.

David Villafranca