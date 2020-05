Vox apoya el decreto de Trump contra Twitter e insiste en acusar a la red social de "censura"

Vox ha aplaudido este viernes la decisión adoptada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Twitter, una red social que a juicio vulnera "reiteradamente" el derecho a la libertad de expresión "censurando" contenidos del partido liderado por Santiago Abascal y sus dirigentes.

Trump firmó este jueves una orden ejecutiva con el objetivo de retirar a las redes sociales las protecciones contra reclamaciones legales por el contenido que aparece en sus plataformas.

El partido de extrema derecha ha manifestado este viernes su apoyo a esta "valiente decisión": "Desde Vox asistimos con profunda preocupación a cómo desde las principales plataformas de redes sociales se viene vulnerando reiteradamente el derecho a la libertad de expresión al censurar muchos de los contenidos que tanto nuestros cargos públicos como afiliados están publicando en sus perfiles".

El partido de Abascal, que mantiene un enfrentamiento público con Twitter desde hace meses, denuncia que la red social está "bloqueando" los perfiles de muchos ciudadanos por incumplimiento de sus políticas corporativas mientras permite el hashtag #MatarAAbascal –originado en un war bot de Twitter– "sin tomar ninguna medida al respecto".

A su juicio, existe "un doble rasero" a la hora de evaluar los contenidos en función de la orientación ideológica, lo que le genera una "gran preocupación" porque en España se esté "retrocediendo" de un derecho como la libertad de expresión.

"Por este motivo, aplaudimos el coraje del presidente Trump de denunciar la censura ideológica que llevan a cabo las grandes plataformas de redes sociales y apoyamos su defensa de la libertad de expresión, que es una batalla a nivel global", insiste.

Un tuit que incumplía las normas y que Vox borró

Vox emprendió acciones legales contra Twitter después de que la red social bloqueara su perfil oficial por un comentario escrito en un 'rifirrafe' con la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra. "No soportan al colectivo LGTBI, no soportan el matrimonio entre personas del mismo sexo, no soportan la igualdad entre mujeres y hombres, no soportan que sus ideas retrógadas no sean las de toda la sociedad", denunció la dirigente socialista.

"Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aún que con dinero público promováis la pederastia", respondió la cuenta oficial de Vox, que gestiona su responsable de Comunicación, el diputado Manuel Mariscal.

Como contó eldiario.es, Twitter decidió limitar la actividad del perfil del partido por entender que ese comentario violaba su política de incitación al odio e instó a Vox a borrarlo para recuperar el control de su cuenta. El partido sin embargo se negó a hacerlo y defendió su derecho a "la libertad de expresión".

Esta situación se prolongó durante semanas y Vox llevó incluso el asunto a los tribunales, aunque finalmente acabó eliminando el polémico comentario para recuperar el control de su perfil coincidiendo con la crisis del coronavirus.

"Vox ha eliminado el tuit que Twitter censuró para que, ante la alerta sanitaria que estamos viviendo, los españoles puedan recibir información directa del partido desde su cuenta oficial sin la manipulación de los medios de comunicación", dijo para justificar la acción que había negado que fuera a llevar a cabo.

El líder del partido, Santiago Abascal, ha utilizado este viernes su perfil en esta red social para manifestar su apoyo a Trump. "Desde hace años la dictadura progre persigue la libertad de expresión en las redes sociales. Están nerviosos porque han perdido el monopolio de la comunicación. Es deber de los gobiernos garantizar la libertad y descubrir el negocio millonario de los censores", ha aplaudido.