El promotor de la campaña de intoxicación para desmovilizar a la izquierda está a sueldo de un gurú electoral de Pablo Casado

Varias calles de barrios de Madrid, Huelva, Murcia o Granada han aparecido este fin de semana empapelados con carteles que fomentan el enfado del votante de izquierdas con PSOE y Podemos. "No contéis conmigo" y "Yo no voto", dicen los mensajes, que no están firmados o sellados por nadie. Según ha podido comprobar eldiario.es, el rastro empieza en Córdoba, donde aparecieron los primeros panfletos, y lleva hasta el corazón de la campaña electoral de Pablo Casado para las elecciones generales del 10 de noviembre.

El primer eslabón es el consultor político que paga la campaña de anuncios de Facebook, que utiliza como máscara un grupo falso de apoyo a Iñigo Errejón. Se llama Josep Lanuza y trabaja para Aleix Sanmartín, un asesor cordobés con experiencia en América Latina que diseñó "la campaña que convirtió a Juan Manuel Moreno Bonilla en presidente de Andalucía", dice él mismo en su web. A final de septiembre, Pablo Casado fichó a Sanmartín como nuevo gurú para su equipo de estrategia electoral de cara a los comicios del 10 de noviembre. El PP confirma que Sanmartín colabora con el partido, pero en declaraciones a eldiario.es asegura: "no tenemos nada que ver con esa campaña. No sabemos de dónde sale". Ese mismo argumento utilizaba Sanmartín este martes en eldiario.es para desmarcarse, negando cualquier relación con algo que atribuye a la "vida personal" de su empleado. Lanuza se alinea con ese mensaje y dice también que la operación es una "iniciativa personal" porque "Errejón me parece el político más inteligente de la escena española, soy un gran admirador de su tesis doctoral", afirma a través de un correo electrónico. "El gasto lo pago yo, con mi dinero", asegura. El coste de la impresión y colocación de carteles en varias ciudades, los anuncios de Facebook y las pegatinas que también se han repartido en varias ciudades estaría por encima de los 10.000 euros, según fuentes del sector consultadas.

Otro de los anuncios con el eslogan "no contéis conmigo", compartido con la campaña de cartelería. Esta publicidad pagada ha logrado una cifra cercana al millón de impresiones.

La campaña "No contéis conmigo" se vale de dos vías para hacer llegar el mensaje de la abstención a los votantes de PSOE y Unidas Podemos. Están los ya citados anuncios de Facebook, esos en los que Lanuza asegura que ha invertido varios miles de euros "por iniciativa personal". La otra pata son los miles de carteles que han aparecido en los últimos días en las calles de barrios que apoyan tradicionalmente a partidos de izquierda, colocados en Madrid y varias ciudades andaluzas. Las empresas de cartelería consultadas por eldiario.es, incluida la responsable de fijar los carteles en Valencia, han afirmado que la petición de colocarlos viene de una empresa de Córdoba.

Campaña de publicaciones en Facebook que pidió la abstención contra Susuna Díaz en las elecciones andaluzas de 2018, que varias fuentes atribuyen al consultor Aleix Sanmartín.

No es la primera vez que Aleix Sanmartín queda vinculado con una campaña que recurre a la confusión y el engaño. Sanmartín estuvo detrás de una campaña similar para desincentivar el voto entre los votantes del PSOE en Andalucía en las últimas elecciones autonómicas, según tres fuentes diferentes del ámbito político y de la consultoría en Andalucía. Bajo la falsa identidad de una página llamada "Socialistas por el cambio", la campaña fomentaba mensajes de enfrentamiento entre Susana Díaz y Pedro Sánchez para aumentar la sensación de hastío entre los votantes socialistas. Sanmartín niega a eldiario.es que su mano estuviera detrás de aquella campaña de intoxicación, pese a que reconoce que diseñó "la estrategia de la campaña de Juanma Moreno, la investigación con encuestas y grupos de enfoque, el eje rector y el claim". Después de que el PP sentara a Moreno Bonilla en la presidencia de la Junta de Andalucía, Sanmartín fue elevado a la categoría de 'gurú' y su trabajo fue premiado.

Las técnicas utilizadas encajan con las estrategias para intoxicar el debate que empezó a utilizar Cambridge Analytica. Se centran en desincentivar el voto a los adversarios en vez de defender la valía del propio candidato. Estas tácticas contaminaron el debate público en el referéndum del Brexit, en las elecciones que hicieron presidente a Donald Trump y en otros procesos electorales que se han sucedido desde entonces.

La campaña para desincentivar el voto entre los electores que suelen apoyar a la izquierda ha traído esas tácticas a España. Empleando una página de reciente creación llamada 'Yo con Íñigo', con apenas 100 seguidores y de la que la campaña de Más País se desvincula completamente; y con cartelería sin firmar distribuida en barrios que apoyan tradicionalmente al PSOE o a Unidas Podemos. Miles de euros de inversión total cuyo rastro apunta ahora al Partido Popular.

