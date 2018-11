Ruta vegana por Madrid: restaurantes con principios

Busques el tipo de comida que busques a Madrid no le suelen faltar opciones, por eso es un destino que muchos escogen cuando quieren conocer una ciudad desde el estómago. Por suerte, para quienes prefieren no comer productos de procedencia animal la oferta de restaurantes veganos y vegetarianos es amplia y variada, con estilos que se adaptan a los paladares más exquisitos, sean veganos, vegetarianos, lacto-vegetarianos, lacto-ovo-vegetarianos u omnívoros.

Cada vez son más los restaurantes que defienden los principios del veganismo, locales que ofrecen desde comida sencilla a platos elaborados lejos de ingredientes de procedencia animal. Y olvida los prejuicios, comer vegano no significa comer ensaladas y lentejas, sino prácticamente todo lo que puedas imaginar, entre verduras, legumbres, cereales y frutas las combinaciones son prácticamente infinitas. Si pasas por Madrid y quieres cuidar tu dieta, hacerle un favor al planeta y disfrutar de esta filosofía de vida, aquí tienes algunos de los mejores restaurantes veganos de la capital.

Levél Veggie Bistro

( Avda. Menéndez Pelayo, 61, Madrid)

Ubicado frente al parque de El Retiro se encuentra Levél Veggie Bistro con un espacio amplio, tranquilo y acogedor. En su carta encontrarás opciones de todo tipo, varias de ellas crudiveganas y pensadas para posibles alergias o intolerancias. La lasagna vegetal, el crepe de setas, espárragos y puerros así como la “Hamburguesa Fabrizio” son apuestas seguras. La elaboración, la preparación y la presentación de los platos es de primer nivel.

Un mundo de color y de sabores como el que Levél Veggie Bistro pone en sus platos / Foto: Levél Veggie Bistro

Rayén Vegano

( C/ Lope de Vega 7, Madrid)

Un buen restaurante en pleno barrio de Las Letras donde encontrarás una cocina que apuesta por los ingredientes frescos, ecológicos, de proximidad y 100% veganos. Un pequeño local para el que es recomendable reservar, en el que la carta se adapta a los alimentos de temporada y en el que comer bien es la base de un estilo de vida saludable. En Rayén Vegano sirven desayunos, brunch, comidas y tienen menú diario. El tempeh ahumado y tubérculos o el seitán crujiente y setas son algunos de sus platos estrella.

Yerbabuena

( C/ Bordadores 3, Madrid)

Este restaurante ubicado muy cerca de la Plaza Mayor versiona diferentes platos del mundo de manera vegana, por lo que la variedad de sabores está garantizada. En Yerbabuena muchos de los platos son veganos y la mayoría de los que no lo son se pueden hacer veganos opcionalmente. Se podría considerar alta cocina vegana porque los platos se cuidan al detalle, como el canelón de boletus y espárragos o la musaka con boloñesa de soja. Disponen además de menú del día.

Pizzi&Dixie

( C/ San Vicente Ferrer, 16, Madrid)

Cocina italiana hecha vegana donde las especialidades las encontrarás entre pastas y pizzas sin ingredientes de origen animal. Pizzi&Dixie ofrece un local colorido y alegre donde se apuesta por la alimentación saludable y de fácil digestión, ocho tipos de pizzas veganas y unos gnocchis de patata morada con salsa de calabaza y unos tagliatelle al curry amarillo y ajo negro que no te deberías perder. También tienen menú del día.

B13

( C/ Ballesta 13, Madrid)

Con platos informales de elaboración vegana B13 huye de las recetas sofisticadas y apuesta por lo que nunca falla: tortilla, kebab, hamburguesas… Cuenta con un pequeño local en el barrio de Malasaña, siempre concurrido gracias a su excelente relación calidad/precio, y en el que no es fácil encontrar sitio. Una opción interesante si andas por el centro, no tienes mucho tiempo y no por ello quieres dejar de comer vegano.

¿Qué tal unos "callos de la abuela" veganos? En Vega es posible / Foto: Vega

Crucina

( C/ Divino Pastor, 30, Madrid)

Un restaurante crudivegano en el que se cocina sin fogones, en el que todo se come crudo, y en el que técnicas como la deshidratación, la fermentación y el texturizado dan forma a los platos. Crucina puede presumir de haber sido el primer restaurante crudivegano de Europa, una cocina que apuesta por la mínima alteración de las propiedades de los alimentos y así aprovechar sus nutrientes al máximo.

Vega

( C/ Luna 9, Madrid)

Que cueste encontrar sitio para sentarse en Vega es señal inequívoca de que la comida aquí no defrauda. Es uno de los clásicos de la capital y cada día tiene más adeptos porque el que lo prueba… repite. Cocina con sabor casero y en la que no falta creatividad, con ideas como un ceviche de setas y boniato insuperable o unos originales “callos de la abuela” con shiitake y garbanzos. Mucha conciencia saludable y unas meriendas que tampoco están nada mal.

Cookaluzka

( C/ Calle Lira, 8, Madrid)

La cocina de Cookaluzka apuesta por platos veganos de sabores venezolanos. En él todo es de origen vegetal y hay una gran conciencia por los animales, lo que no impide que sus hamburguesas de autor luzcan y sepan espectacularmente bien. Ojo además a los champiñones rellenos en salsa de coco y hierbabuena. En Cookaluzka tienen menú del día y además son petfriendly.

Platos elaborados y llenos de ingredientes 100% veganos, como los de La Encomienda / Foto: La Encomienda

La Encomienda

( C/ De la Encomienda 19, Madrid)

Ubicado en el barrio de La Latina en La Encomienda encontrarás tapas veganas y una completa carta sin gluten. Un lugar de ambiente familiar para disfrutar de comida 100% vegetal, sabrosa, ecológica y casera. Croquetas asiáticas, olla gitana, arroz con setas asadas o un salteado de quinoa thai son algunas de las opciones más llamativas de su menú. Además tienen brunch, meriendas y unos postres que no te deberías saltar.

Viva Burger

( C/ Costanilla de San Andrés, 16, Madrid)

Aquí encontrarás las que por muchos son consideradas las mejores hamburguesas veganas de Madrid. Si piensas que comer en un vegano significa quedarte con hambre estás muy equivocado, sobre todo cuando te zampas una hamburguesa enorme con patatas. Hamburguesas “frescas, sabrosas y positivas” hechas de verduras, champiñón, avena, cacahuete o manzana. Además en la carta de Viva Burger carta también incluye entrantes, wraps y ensaladas por si ese día te falta apetito.